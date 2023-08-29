الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: سياحة التزلج الأوروبية مهددة بالزوال مع تغير المناخ

سياحة التزلج الأوروبية
سياحة التزلج الأوروبية

كشفت تقرير دولي أن سياحة التزلج الأوروبية مهددة بالزوال مع تغير المناخ وتفاقم أزمة الاحتباس الحراري، وفقا لمجلة "ناتشر" الدولية الرائدة في العلوم.

وقالت المجلة في تقريرها إن سياحة التزلج تعد عنصرًا أساسيًا في اقتصاد المناطق الجبلية في أوروبا، وهي معرضة بشدة لندرة الثلوج، والتي تتزايد بسبب تغير المناخ، ومع ذلك، لم يتم قياس مخاطر إمداد الثلوج بتغير المناخ على سياحة التزلج بطريقة متسقة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك التأثير والبصمة البيئية لصناعة الثلج.

وأوضح التقرير أن خطر إمداد الثلوج على سياحة التزلج يزداد مع مستوى الاحتباس الحراري، بشكل غير متجانس داخل المناطق والبلدان الجبلية وغيرها، ومن دون صنع الثلوج، من المتوقع أن يكون 53% و98% من منتجعات التزلج البالغ عددها 2234 منتجعاً والتي تمت دراستها في 28 دولة أوروبية معرضة لخطر كبير للغاية بالنسبة لإمدادات الثلوج في ظل الانحباس الحراري العالمي الذي يصل إلى 2 درجة مئوية و4 درجات مئوية على التوالي.

 وعلى النقيض من ذلك، فإن افتراض تغطية جزئية لصناعة الثلج بنسبة 50% يؤدي إلى نسب مقابلة تبلغ 27% و71%، ولكن مع زيادة الطلب على المياه والكهرباء (والبصمة الكربونية المرتبطة بها) لصناعة الثلج.

وأشار التقرير إلى أنه في حين أنها تمثل جزءًا متواضعًا من البصمة الكربونية الإجمالية لسياحة التزلج، فإن صناعة الثلج جزء أصيل من صناعة سياحة التزلج وتلخص بعض التحديات الرئيسية في العلاقة بين التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والتنمية المستدامة في الجبال، مع ما لها من آثار، وضعف اجتماعي وبيئي مرتفع.

سياحة التزلج سياحة التزلج الأوروبية مهددة بالزوال مع تغير المناخ وتفاقم أزمة الاحتباس الحراري تقرير دولي المناطق الجبلية

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