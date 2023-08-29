بدء تجربة تشغيل الصندوق الذكى الإلكترونى بشوارع حى ثان طنطا لجمع القمامة

بدأت أجهزة حي ثان طنطا بمحافظة الغربية في تنفيذ تجربة جديدة لجمع القمامة والمخلفات من الشوارع بإشراف الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وذلك ضمن مبادرة حي أخضر ذكى، حيث تعتبر تلك الفكرة من المشروعات المتفردة التى تم تنفيذها داخل مدن ومراكز محافظة الغربية.



وأشار محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الصادرة لرؤساء المدن والأحياء بأهمية مواكبة التطور التقني في عمليات جمع القمامة والمخلفات من الشوارع،

فقد تم تصميم ولأول مرة صندوق مخلفات ذكى مزود بمستشعرات ذكية مرتبطة بتطبيق إلكترونى ليعطي إشارة عند امتلاؤه بالقمامة والمخلفات، ليتم التعامل الفوري وتوجيه أقرب سيارة لجمع القمامة من الحي له، مزودة بجهاز تتبع مرتبط أيضا بالتطبيق ورفع القمامة في وقت قصير وتتبع ذلك بمنظومة إلكترونية لكل شوارع الحي.

منظومة رى ذكى في حي ثان طنطا

وأوضح أنه تم تنفيذ لأول مرة منظومة ري ذكي في حي ثان طنطا، وأشاد بها وزير التنمية المحلية خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، ووجه بتعميمها فى المحافظات والتى تتمثل في القيام برىي أشجار الزينة على جانبي كورنيش ترعة القاصد المطور بحي ثان طنطا، من خلال وحدة خلية شمسية لتوليد الكهرباء وشبكة الري مزودة بمستشعرات ذكية ومرتبطة بتطبيق للتحكم فى غلق وفتح الشبكة إلكترونيا، ويتم من خلالها ري الأشجار في أي وقت والتحكم في المياه من خلال غرفة التحكم بالحي.

وأوضح أن مشروعات التطوير التقني بالحي، ضمت عدة تدخلات للقضاء على العشوائيات ومشاكلها البيئية والصحية ليكون أول حى خالى من العشوائيات، إلى جانب تصميم تطبيق ذكي لأول مرة، وتقديمه لقاطنى الحى لعمل منظومة إلكترونية متكاملة للتحكم فى المخلفات واستبدال المخلفات والزيوت المستهلكة بنقاط يمكن استخدامها فى توفير سلع مجانية لهم.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه بإدخال أحدث التقنيات الحديثة لمنظومة جمع القمامة بالمدن والأحياء واستخدام التكنولوجيا الحديثة بها، ضمن خطط المحافظة للتحول الرقمي في كافة المشروعات والخدمات الجماهيرية.