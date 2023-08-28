تعرف على شروط التسجيل علي البوابة المصرية للحج وؤ

كشفت غرفة الشركات السياحية طريقة تسجيل بيانات المعتمرين على البوابة المصرية للحج والعمرة وقالت الغرفة إن الشركات السياحية تقوم حاليًا برفع برامجها وتعاقداتها كاملة على الموقع الإلكتروني، حيث تقوم وزارة السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر والذي يتم ربطه بادارة الجوازات والهجرة في كافة المنافذ المصرية من خلال البوابة بعد تسجيل كافة البيانات.

طريقة تسجيل بيانات المعتمر على البوابة المصرية للحج والعمرة



تسجيل بيانات على البوابة المصرية للحج للعمرة قبل تاريخ السفر بوقت لا يقل عن 47 ساعة فيما عدا الحالات العاجلة.

تحميل العقد المبرم بينها وبين كل معتمر إلكترونيًا على البوابة المصرية للعمرة بصيغة ( pdf ) موضحًا به تكلفة برنامج العمرة

تعتبر بيانات برنامج العمرة المبينة بالعقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر ي والمدرج من الشركة السياحية بمثابة عقد الكتروني بين الطرفين.

يجب على الشركات السياحية تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر أو أي وسيلة أخرى مماثلة تحقق الهدف دون اشتراط الساعة الذكية.

يجب على الشركات الالتزام بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي فيما يخص التحويلات البنكية.

تلتزم الشركات بالضوابط الصحية، وتقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين، وفقاللضوابط المصرية والسعودية.

يلتزم الوكيل الملاحي بتعيين مندوب مقيم بمواني السفر والعودة ويعتد فقط بالتذكرة الصادرة الوكيل الملاحي مع الالتزام بتنفيذ الحجز منخلال البوابة المصرية للعمرة.

أن يكون السكن مفعلًا من قبل السلطات السعودية، وتمت معاينته من قبل بعثة وزارة السياحة المصرية.

يتم حجز الشركة السياحية للسكن من خلال بوابة العمرة الالكترونية مع إدراج أي تعديل يطرأ على البوابة أيضًا.

المشرفين على برامج العمرة

وكانت وزارة السياحة والاثار قد اشترطت بالمشرف على مجموعة المعتمرين، أن يكون مقيدا بسجل الشركة لدى وزارة السياحة والآثار وتلقى التدريب المنصوص عليه، ومضىعلى تسجيله بالشركة 3 أشهر، ويجوز تقليصها لشهر حال وجود سابقة خبرة لدى المشرف لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية، أويكون حاصلا على الدورة التدريبية، وكذا يجب ان يكون سبق مرافقته لمجموعة معتمرين بصفته مشرف لرحلة العمرة، ويستثنى من ذلكالشركات التي سجلت مشرفيها عقب القواعد والإجراءات المنظمة لرحلات العمرة، ولم يسبق لهم السفر كمشرفين لرحلة العمرة.

ويمكن تكرار اسم المشرف في اكثر من رحلة عمرة متداخلة شريطة ان تكون بخط سير واحد، كما يجوز للشركة تعيين مشرف مساعد لاكتسابه الخبرة منه، ولا يتم احتساب المشرفين الأساسيين المرافقين لرحلات العمرة ضمن الخطة التشغيلية للمعتمرين المصريين.