الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الحج السعودية": شركات العمرة ملزمة بتقديم الخدمات للمعتمرين فى الحالات الطارئة

الحج
الحج

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأحد مسئولية شركات العمرة تجاه المعتمرين في الحالات الطارئة .

وذكرت وزارة الحج والعمرة في بيان لها بشأن موسم العمرة أن الحوادث والإصابات والإجراءات الأمنية إضافة إلى الطوارئ الصحية تعد ضمن مسئولية شركات العمرة.
وأشارت وزارة الحج والعمرة في بيانها إلى أن هذه الشركات ملزمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات للمعتمرين حسب ما يستدعيه الموقف.

 

الشركات السياحية ملتزمة بالضوابط ومستعدة لبدء العمرة

علي الجانب الآخر كان قد صرح باسل السيسي، عضو عمومية الشركات السياحية  في تصريحات سابقة للدستور بأن الشركات السياحية العاملة في مجال السياحة الدينية  "الحج والعمرة" تعمل جاهدة علي الالتزام بالقواعد والضوابط التي أقرتها وزارة السياحة.

وأضاف أن ضوابط هذا العام نصت علي الالتزام بكل بنود ضوابط موسم عمرة 1445هـ حتى لا تقع أي الشركة تحت طائلة القانون، وحفاظًا على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم، في المقام الاول.

وأشار عضو غرفة الشركات السياحية إلي أن الضوابط تضمنت عدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة فقط وهذا يهدف لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين خارج البلاد وحتى لا يتعرضوا للنصب من قبل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية.

وقال علاء الغمري، عضو غرفة الشركات السياحية إن جميع الشركات مستعدة لبدء برامج العمرة وانتهت من الاتفاقيات الخاصة بسكن المعتمرين يبقي تنفيذ البرامج بعد تحديد الاسعار حسب  الخدمات التي سيتم تقديمها للمعتمرين.  
وأضاف الغمري أن إصرار الوزارة علي ضرورة حصول على المعتمر علي الكود التعريفي يهدف لضمان صحة التأشيرة وسلامة إجراءات السفر الخاصة بالمعتمر.

كذلك أعطي أحقية للشركات السياحة للتعاقد مع شركة الطيران الخاصة بشرط تقديم الأخيرة خطاب ضمان لصالح شركات السياحة طوال الموسم بقيمة 2 مليون جنيه، بالإضافة  إقرار وتعهد منها بمسئوليتها القانونية أمام وزارة السياحة والآثار في حالة حدوث أي إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء رحلة الشركة السياحية.

الحج السعودية العمرة الشركات السياحية وزارة السياحة السعودية

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