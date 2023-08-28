فرنسا تقرر منع الفتيات من ارتداء الملابس الفضفاضة فى المدارس الحكومية

قررت فرنسا، اليوم، منع الفتيات في المدارس الحكومية من ارتداء الملابس الفضفاضة، مما أثار خلافا جديدا حول العلمانية والملابس النسائية.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الحظر على الفساتين الفضفاضة التي ترتديها بعض النساء المسلمات، مما يثير الجدل حول العلمانية.

وقال وزير التعليم، غابرييل أتال، إن نمط الفساتين الطويلة المتدلية التي ترتديها بعض النساء المسلمات، لن يُسمح به بعد الآن عندما يبدأ الفصل الدراسي الجديد الأسبوع المقبل، لأنه ينتهك مبدأ العلمانية الفرنسي.

وقال عتال للتليفزيون الفرنسي: "لقد قررت أنه لم يعد من الممكن ارتداء العباءة في المدارس، عندما تدخل إلى الفصل الدراسي، لا ينبغي أن تكون قادرًا على التعرف على ديانة التلاميذ بمجرد النظر إليهم".

وقال: العلمانية تعني حرية التحرر من خلال المدرسة، واصفاً العباءة بأنها لفتة دينية تهدف إلى اختبار مقاومة الجمهورية تجاه الحرم العلماني الذي يجب أن تكون عليه المدرسة.

وأوضح أتال: تخضع مدارسنا باستمرار للاختبار، وخلال الأشهر الماضية، تزايدت انتهاكات العلمانية بشكل كبير، لا سيما مع ارتداء "التلاميذ" ملابس دينية مثل العباءات والقمصان "القمصان الطويلة".

تعزيز المساواة لجميع المعتقدات

وتقوم الجمهورية الفرنسية على الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة، بهدف تعزيز المساواة لجميع المعتقدات الخاصة، ولكن على مدى السنوات العشرين الماضية، أصبحت المدارس الحكومية ــ حيث لا يوجد زي موحد ويمكن للأطفال أن يرتدوا ما يريدون ــ على نحو متزايد محور الخلافات حول العلمانية.

وفي عام 2004، صدر قانون يحظر ارتداء الرموز الدينية ظاهريا في المدارس، وشمل ذلك الحجاب الإسلامي، والقبعات اليهودية، وعمامات السيخ، والصلبان المسيحية.

وحتى الآن، كان يُنظر إلى الفساتين الفضفاضة أو العبايات أو التنانير الطويلة على أنها منطقة رمادية يصعب تنظيمها.

وقالت الجماعات الإسلامية، إن العباءات ليست من الملابس الدينية، وحذر البعض من اليسار من أن الفتيات اللاتي يرتدين التنانير الطويلة أو الفساتين البسيطة يمكن أن يتم تمييزهن بشكل غير عادل.

وتجنب باب ندياي، سلف أتال كوزير للتعليم، العام الماضي إصدار حظر، قائلًا إنه لا يريد "نشر كتالوجات لا نهاية لها لتحديد أطوال الفساتين".

وأثار الحظر الذي فرضه أتال، المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، جدلا سياسيا جديدا حول القواعد العلمانية في فرنسا وما إذا كانت تميز ضد الأقلية المسلمة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة، أوليفييه فيران، إن العباءة كانت "من الواضح" لباس ديني و"هجوم سياسي، وعلامة سياسية" اعتبرها عملاً من أعمال "التبشير" أو محاولة اعتناق الإسلام. وقال لقناة BFMTV الإخبارية إن المدرسة مكان علماني.