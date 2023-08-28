المقاولون العرب يعلن التعاقد مع عماد الدين أبوبكر

أعلنت لجنة التعاقدات بنادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، التعاقد مع الجزائري عماد الدين أبوبكر مدافع المصري، في صفقة انتقال حر، حيث قام اللاعب بفسخ عقده مع الفريق البورسعيدي.

ويأتي ذلك، في إطار سعى مسئولي المقاولون العرب، تدعيم الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين، استعدادا للموسم الجديد نسخة 2023 /2024، للمنافسة على دخول المربع الذهبي وعودة الفريق مجددا لمكانته الطبيعي بين الكبار.

ووقع المدافع الجزائري، على عقود انتقاله لذئاب الجبل في حضور كلا من المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، وشوقي غريب المدير الفني للفريق، وذلك لمدة موسمين مقبلين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

وانضم أبوبكر إلى المصري مطلع الموسم المنتهي، قادما من نادي الوداد الرياضي المغربي في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ28 عاما خاض مع الفريق البورسعيدي 30 مباراة، الموسم الماضي، صنع فيهم هدفين.

فخر الدين بن يوسف يطيح بأبوبكر من المصري

وقام المصري، بفسخ عقده مع المدافع الجزائري أبوبكر، من أجل التعاقد مع التونسي الدولي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي وبيراميدز السابق، فضلا عن وليستويل أمانكونا الجناح الغاني تحت السن.

وتعد صفقة أبوبكر هي التاسعة للمقاولون العرب، خلال صيف 2023، بعد التعاقد مع محمود وادي معارا من بيراميدز، وعامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، وعماد ميهوب وأحمد فوزي على سبيل الإعارة من بيراميدز، وزياد فرج على سبيل الإعارة من المصري، وإسلام عبدالنعيم وعمرو مرعي في صفقتي انتقال حر، وعربي بدر قادما من الأهلي.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي المقاولون العرب، قد أنهى الموسم الماضي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 44 نقطة، حصدها من 9 فوز و17 تعادل، و8 هزائم.