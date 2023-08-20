رسميا.. المقاولون العرب يضم حارس سيراميكا ويستعير مهاجم بيراميدز

أعلن نادي المقاولون العرب، التعاقد مع عامر عامر، حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع عامر عامر على عقود انتقاله إلى المقاولون العرب في حضور المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع الكرة، وشوقي غريب المدير الفني للفريق.

وكشف محمد عادل فتحي، في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للمقاولون العرب، عن انتقال عامر عامر إلى صفوف الفريق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وأعلن المقاولون العرب أيضًا، عن التعاقد مع محمود وادي مهاجم فريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم.