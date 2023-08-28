الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار اقتصادى يوضح تفاصيل تمدد السعودية الخفض الطوعى للنفط العام المقبل

النفط
النفط

أوضح الدكتور فؤاد بوقري، المستشار الاقتصادي، تفاصيل تمدد السعودية الخفض الطوعي للنفط العام المقبل، قائلاً: إن قرار المملكة العربية السعودية ليس قرار دولة واحدة، وإنما مما يجدر ذكره فإن 8 دول من منظمة أوبيك بلص اتخذت هذا القرار في شهر أبريل الماضي، وقررت أن تخفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية عام 2024م.

وأضاف الدكتور فؤاد بوقري خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن التخفيض كان بنسبة مليون و666 برميل يوميًا، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية هي القائدة في الخفض الطوعي بمقدار مليون برميل. 

وأوضح أنه قد تم تنفيذ هذا القرار من قبل المملكة العربية السعودية ابتداء من شهر يوليو الماضي 2023، لافتا إلى أن هناك مراجعة شهرية لدراسة نتائج هذا التقرير من قبل دول منظمة الأوبك، وتأتي روسيا كدولة ثانية بمقدار 500 مليون برميل يوميا، وخفضت الإنتاج في شهر أغسطس بمقدار 300 مليون برميل.

وأشار إلى أن هذه التخفيض جاء بهدف، وهو ليس فقط عملية رفع أسعار البترول، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو استقرار أسعار البترول وتحديد سعر عادل للمنتجين وللدول المستهلكة، وخاصة الدول النامية. 

 

الدكتور فؤاد بوقري لخفض الطوعي للنفط السعودية برنامج المراقب منظمه الاوبك

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