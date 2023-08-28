الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"راعي مصر" توزع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية ولحوم على الأسر الأكثر احتياجا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

وزعت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، 6 آلاف كرتونة مواد غذائية أساسية ولحوم، على الأسر الأكثر احتياجًا، بالقاهرة الكبرى، ومحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

الدور المجتمعي

يأتي ذلك إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار الحرص الدائم لمؤسسة راعي مصر للتنمية، على توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين. 

رفع كفاءة

وتواصل مؤسسة راعي مصر تعزيز دورها التنموي والرائد في رعاية الأسر ودعم الفئات الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية والوصول إلى كافة المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية.

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التحالف الوطنى يُطلق قوافل طبية شاملة بعدد من المحافظات

وكانت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي سلمت أهالي مركز الطود بمحافظة الأقصر 20 منزلا بعد رفع كفاءتهم وترفيقهم بالخدمات الأساسية ( أسقف-  محارة – دهان – بلاط – سباكة – كهرباء).

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفتت المؤسسة إلى أن قطاع التنمية العمرانية بالمؤسسة يغطي من 700 إلى 800 منزل ويتم  تركيز جهود التنمية العمرانية في الوقت الحالي  في  محافظتي  الأقصر وأسوان إلى جانب سيتم العمل بكافة المحافظات الفترة المقبلة لدعم المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

راعي مصر التحاف الوطني للعمل الأهلي مواد غذائية حياة كريمه الدور التنموي

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