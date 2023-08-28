الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللجنة العليا للآثار توضح حقيقة هدم مئذنة قوصون الأثرية

مئذنة قوصون الأثرية
مئذنة قوصون الأثرية

رد الدكتور جمال عبدالرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار، على الأخبار التي نشرت  حول هدم مئذنة قوصون، مؤكدًا أنه لا يوجد هدم للآثار الإسلامية في منطقة الإمام الشافعي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الآثار الإسلامية تمر بمرحلة من الترميم الدقيق، والذي كان لابد أن يتوفر لها منذ 40 و50 سنة مضت، مؤكدًا أن مئذنة قوصون، موجودة وهى من أهم المآذن المملوكية في مصر.

تفاصيل حالة المئذنة

وتابع، أن "قوصون"، هو معماري وبناء وله آثار كثيرة في القاهرة، موضحًا أن المئذنة حدث لها شرخ رأسي من الممكن أن يؤثرعليها وبعد الدراسة وجدنا أنه يجب ترميمها وهذا يحدث إما بفكها وترميمها وإعادة تركيبها وحدث هذا أكثر من مرة وآخرها قبة السيدة رقية دودو، وتم نقلها، مؤكدًا أن المئذنة ستعاد إلى مكانها بعد الترميم.

اللجنة الدائمة للآثار مئذنة قوصون هدم الاثار الاسلامية الترميم الدقيق ترميم قبة السيدة رقية دودو

مواد متعلقة

حقيقة قرار هدم مئذنة قوصون الأثرية خلال الأيام المقبلة

الانتهاء من مشروع فك وإعادة تركيب قبة رقية دودو بمنطقة الإمام الشافعي

الإمام الشافعي والسلطان حامد.. عودة الأبطال التاريخيين بعد 10 سنوات من الغياب

عبدالرحيم: 100 مقبرة مهددة بالانهيار فى الإمام الشافعى.. و"الخالدين" هدفها الإنقاذ

الأكثر قراءة

"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

زلزال بقوة 6,9 درجة يضرب سواحل بحر بالى فى إندونيسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب