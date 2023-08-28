المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالسلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطل بالسجن المؤبد، بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بمساعدة آخرين هاربين كون المتهم معهم تشكيل عصابى لمزاولة توزيع الهيروين.

أمر الإحالة

وجاء فى أمر الإحالة الصادر ضد المتهم، أنه كون مع آخرين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فيه ترويج المواد المخدرة خاصة مخدر "الهيروين"، متخذين من دائرة قسم السلام مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورد معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطل بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة فى دائرة قسم السلام، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة السلام.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم أثناء ترويجه المواد المخدرة فى مسكنه فى دائرة القسم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت نصف كيلو، ومبلغ مالى وهواتف محمولة وأسلحة نارية.

وبمواجهته اعترف بتكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه والمتهمين الهاربين بالسجن المؤبد.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى :

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.