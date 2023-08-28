محافظ دمياط تبحث إجراءات تفعيل المنظومة الإلكترونية لحصر وإدارة أملاك الدولة

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، المهندس أحمد عبدالسلام المدير التنفيذي لمشروع حصر وإدارة أصول الدولة بـوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفنى، ومدير مشروع حصر الأصول بوزارة التنمية المحلية، والمهندس محمد موسى مدير المشروعات بشركة الإنتاج الحربى للنظم والمعلومات.

وتناول اللقاء مناقشة إجراءات تفعيل المنظومة الإلكترونية لحصر وإدارة أصول وأملاك الدولة المستقلة وغير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق أقصى استفادة منها واستغلالها فى إقامة مشروعات، وفى إطار التعاون بين وزارات التنمية المحلية والاتصالات والإنتاج الحربى.

كما بحثت محافظ دمياط، خلاله المراحل الخاصة بتفعيل المنظومة، وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع المحافظة حيث تم تجهيز قاعة بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بما يتطابق مع متطلبات التشغيل الخاصة بمنظومة حصر وإدارة أصول واملاك الدولة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية تلك المنظومة لحصر الأصول وتحقيق الاستغلال الأمثل لإدارتها بشكل فعال مما يسهم فى إقامة مشروعات جديدة بالمجالات المختلفة لخدمة المواطنين، هذا إلى جانب توافق محاورها مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمى وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال التطوير والميكنة لحصر وإدارة أملاك الدولة في محافظة دمياط وتحقيق الاستغلال الأمثل لإدارتها بشكل فعال، مما يسهم فى إقامة مشروعات جديدة بالمجالات المختلفة لخدمة المواطنين في محافظة دمياط.