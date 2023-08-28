الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من شرم الشيخ لأسوان.. مؤتمرات دولية أقيمت على الأراضي المصرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مصر هي دولة ذات تاريخ عريق وثقافة غنية، ولها دور مهم في الشأن الإقليمي والدولي، فلقد استضافت مصر العديد من الفعاليات والمؤتمرات الكبرى التي تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار بين الدول والشعوب. 

في السطور التالية، نسلط الضوء على بعض من هذه الفعاليات التي احتضنتها مدن مصرية مختلفة، من شرم الشيخ إلى أسوان وأخيرًا مدينة العلمين الجديدة.

شرم الشيخ.. من القمة العربية لمؤتمر المناخ العالمي 

شرم الشيخ هي مدينة ساحلية تقع على خليج العقبة في جنوب سيناء، وتعتبر من أهم المنتجعات السياحية في مصر والشرق الأوسط، لقد كانت شرم الشيخ حاضنة دائمة للكثير من الفعاليات الكبرى، مثل: القمة العربية في عام 2019، التي شارك فيها قادة وزعماء 22 دولة عربية، وأصدرت بيانات وقرارات تتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.

كما احتضنت القمة الإفريقية في عام 2020، التي جمعت رؤساء وزعماء 54 دولة إفريقية، وأطلقت مبادرات وبرامج لتحقيق التنمية المستدامة والسلام والأمن في القارة، بالإضافة إلى القمة الروسية-الإفريقية في عام 2021، التي كانت أول قمة من نوعها بين روسيا وإفريقيا، وهدفت إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

نظمت مدينة شرم الشيخ أيضًا فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات GSR23 والذي عُقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2023 بمشاركة أكثر من 700 متخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات من أكثر من 100 دولة.

ومؤخرًا احتضنت قمة المناخ العالمية، والذي أشاد به الكثير من رؤساء دول العالم، حيث شاركت به الكثير من دول العالم لبحث كيفية إنقاذ الكوكب من التغيرات المناخية.

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أسوان.. مدينة العراقة التي فرضت نفسها علي قمة سياحة المؤتمرات 

أسوان هي مدينة تاريخية تقع على ضفاف نهر النيل في جنوب مصر، وتشتهر بآثارها الفرعونية، فلقد استضافت أسوان مؤخرًا بعض المؤتمرات المهمة، مثل: المؤتمر الإفريقي للطاقة المستدامة في عام 2022، الذي نظمه المجلس المصري للطاقة المستدامة بالتعاون مع المجلس الأفريقي للطاقة المستدامة، وشارك فيه خبراء وباحثون وصناع قرار من أكثر من 30 دولة إفريقية، وناقشوا التحديات والفرص المتعلقة بإنتاج واستخدام الطاقة المستدامة في إفريقيا.

كما نظمت مدينة أسوان المؤتمر الدولي للتنمية البشرية والاجتماعية في عام 2023، الذي نظمه مركز أسوان للدراسات والأبحاث الإنسانية والاجتماعية بالتعاون مع جامعة أسوان، وشارك فيه علماء وأكاديميون وممثلون للمنظمات الدولية والإقليمية، وتناولوا موضوعات مثل التعليم والصحة والثقافة والحقوق الإنسانية.

استضافت أيضا مدينة أسوان بشهر مايو هذا العام، مؤتمر المشروعات الخضراء والذكية، لمناقشة ومراجعة كافة المشروعات الخضراء والذكية، وذلك بمشاركة العديد من دول العالم.

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العلمين.. واجهة جديدة بخريطة المؤتمرات الدولية

استطاعت مدينة العلمين أن تبهر العالم، خاصة بعد إنجازها في وقت قصير، فقد احتضنت مؤتمر العلمين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس، والذي ناقش سبل التعاون بين الفصائل الفلسطينية والوقوف يد واحدة.

كما احتضنت مدينة العلمين الجديدة، مهرجان العلمين والذي شمل العديد من الفعاليات بدءًا من السياسة وصولًا للفن والفعاليات الترفيهية والمستمرة حتى وقتنا هذا.

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