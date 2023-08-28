الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أدوية بيطرية فاسدة داخل صيدلية غير مرخصة فى الغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من تنفيذ حملة تموينية ناجحة في مركز طنطا، أسفرت عن ضبط صيدلية بيطرية غير مرخصة تقوم ببيع أدوية غير صالحة للاستخدام. 

حيث تم تنفيذ الحملة برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، مديرمديرية التموين في محافظة الغربية، بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية.

أثناء التفتيش، تم ضبط المحلات وتوثيق العديد من المخالفات، فتم ضبط 73 عبوة منتهية الصلاحية لأدوية بيطرية، حسب تواريخ الانتهاء المدونة عليها، وذلك داخل صيدلية لبيع الأدوية البيطرية لا تحمل أي ترخيص بمزاولة المهنة.

كما تم تحرير محضر بحق صاحب المحل لرفضه البيع، وضبط 13 علبة سجائر، وهي الكمية الموجودة في المحل أثناء الضبط.

كما تم تحرير عدد من المحاضر الأخرى بحق صاحب محل لبيع السجائر بأسعار تتجاوز السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية للمنتجات. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه المخالفات، وتم تقديم المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتابعها محافظ الغربية، بالتعاون مع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، المهندس محمد أبوهاشم. 

وردعًا لتلك المخالفات، تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، حيث تم توثيق التجاوزات التي ارتكبوها وتحديد الزيادات غير المشروعة في أسعار السجائر، وتم إخطار النيابات العامة المختصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة القضية.

تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
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ضبط أدوية بيطرية غير صالحة داخل صيدلية غير مرخصة في محافظة الغربية توثيق العديد من المخالفات منتهية الصلاحية حملة تموينية ناجحة عدم الإعلان عن الأسعار إتخاذ الإجراءات القانونية

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