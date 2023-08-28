وصل 40 جنيها.. بلح الواحات يقفز لأعلى مستوياته

بعد زيادة الطلب عليه

سجل بلح الواحات بمحافظة الوادي الجديد ، أعلي مستوياته بعد نجاح تسويقه وزيادة الطلب عليه من بعض الدول العربية والاوروبيه ليصل حتي 40 جنيه لكيلو البلح السيوي النصف جاف، حيث بدأ تجار الوادي الجديد تحديد السعر الجديد لتمور وبلح الواحات، بعد اكتمال نضج المحصول على النخيل بمزارع المحافظة والذي بدأ بسعر 35 جنيه الأسبوع الماضي حتي وصل 40 جنيه سعر الشراء اليوم في بعض الأماكن، ولن تعلن الجمعية الزراعية المركزية حتي الأن تحديد السعر الرسمي للبلح هذا العام

أكد بذلك الحاج محمد عرفات أحد أصحاب مصانع التمور بمحافظة الوادي الجديد، بدء موسم جمع التمور والمعروف بموسم الخير على أهالي الواحات جميعا بداية الفلاح وحتي وصوله لمستحقيه في الدول العربية والأوروبيه، حيث بدأ موسم جمع التمور بزيادة الطلب عليه من تجار ومصدري الدول العربيه والاوروبيه بعد نجاح تسويقه بإجتهاد القيادة السياسية ومحافظ الوادي الجديد الذي أحدث طفرة كبيرة في الزراعة على أرض المحافظة

وأضاف عرفات، أن سعر بلح الواحات هذا العام بدأ بسعر 35 جنيه للكيلو الواحد حتي وصل في بعض الأماكن 40 جنيها بعد تضارب الأسعار من جامعي التمور والتجار وأصحاب المصانع لتحقيق نسبة التخزين المستهدفه وتصنيعها وتغليفها وإرسالها حسب الاتفاق للدول الاخري

وأكد محمود خلف أحد أصحاب مصانع التمور بالوادي الجديد، أن دولة المغرب من أكثر الدول العربية المستوردة لتمور الوادي الجديد والتي تحتاجه بكميات كبيرة لقيمته الغذائية الهائله، كما أن له العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها عند دمجه في نظام غذائي متوازن.

وأوضح، أن سعر البلح والتمور وصل لأعلى مستوي هذا العام بعد الاقبال الكبير على التمور من كافة الدول وهذا مؤشر ايجابي ونجاح كبير لكل مزارعي النخيل على أرض الوادي الجديد، والذي تنتشر زراعته بكثرة في أرجاء المحافظة

وقال أحمد مهران أحد تجار التمور بالوادي الجديد، إن كثرة الطلب على منتج التمور هذا العام هو السبب الحقيقي في إرتفاع سعره، مؤكداً أن الجمعية الزراعية التعاونية المركزية لن تحدد سعر البلح هذا العام حتي الان حيث تعتبر الجمعية الزراعية المركزية بمثابة بورصه تحدد سعر البلح والتمور كل عام بناء على العرض والطلب بالاسواق المحليه والعالمية معاً

وأوضح مهران، أنه يري سبب إرتفاع سعر كيلو البلح إلي 40 جنيه هو تلاعب التجار والسماسرة بالاسواق، مؤكدا أن أصحاب المصانع لن تسير في هذا الاتجاه الذي يجعل المصدرين يعزفون عن الشراء بسبب إرتفاع الاسعار، مشيراً أن الجميع ينتظر السعر العادل من الجمعية الزراعية المركزيه خلال الأيام القليلة المقبله

ويعتبر محصول البلح هو المحصول الاستراتيجي بمحافظة الوادي الجديد لما يمثله من دخل رئيسي لكافة مزارعي الواحات حتي ان موسم حصاد محصول البلح يعتبر هو موسم الزواج لدي مواطني المحافظة لما يحققه من عائد اقتصادي كبير للمزارعين بالوادي الجديد ويطلق علي هذا الموسم اسم الدميرة وهي كلمة واحاتية تعني جمع البلح من اشجار النخيل.