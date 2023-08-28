محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول فى بعض المدارس الفنية 

وافق اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية للعام 2023/ 2024 (عام - خدمات) بمختلف نوعياتها (صناعى - زراعى - تجارى - التعليم والتدريب المزدوج)، لاستكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ووفقًا لأعداد المتقدمين.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف استكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصًا على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية بضرورة استيعاب أكثر عدد ممكن من الطلاب وفقًا للكثافات الطلابية لإتاحة الفرصة أمام الجميع، تم العمل على قدم وساق لتحقيق أعلى نسبة استيعاب في الفصول الدراسية بالمدارس الفنية بكل نوعياتها وعلى فترات الدراسة الصباحية والمسائية.

يأتي هذا انطلاقًا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على المستقبل التعليمى لأبنائه الطلاب، موضحًا أنه يسعى جاهدًا للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة للوصول بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة.

القبول في بعض المدارس الفنية�

القبول في بعض المدارس الفنية�