الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول فى بعض المدارس الفنية 

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية للعام 2023/ 2024 (عام - خدمات) بمختلف نوعياتها (صناعى - زراعى - تجارى - التعليم والتدريب المزدوج)، لاستكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ووفقًا لأعداد المتقدمين.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف استكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصًا على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية بضرورة استيعاب أكثر عدد ممكن من الطلاب وفقًا للكثافات الطلابية لإتاحة الفرصة أمام الجميع، تم العمل على قدم وساق لتحقيق أعلى نسبة استيعاب في الفصول الدراسية بالمدارس الفنية بكل نوعياتها وعلى فترات الدراسة الصباحية والمسائية.

يأتي هذا انطلاقًا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على المستقبل التعليمى لأبنائه الطلاب، موضحًا أنه يسعى جاهدًا للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة للوصول بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة.

القبول في بعض المدارس الفنية�
القبول في بعض المدارس الفنية�
القبول في بعض المدارس الفنية�
القبول في بعض المدارس الفنية�
القبول في بعض المدارس الفنية�
القبول في بعض المدارس الفنية�
التعليم الفني بالمنوفية النزول بدرجات تنسيق التعليم الفني محافظة المنوفية تعليم المنوفية كثافة الفصول

مواد متعلقة

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 وقيمة المصروفات الدراسية لجميع الصفوف التعليمية

وزارة العمل: تطوير العمل وتوحيد الإجراءات بمديرية عمل المنوفية

شبح الركود.. تفاصيل خريطه الاقتصاد العالمي الجديد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

"حجازى" يكشف مصير الإجابة الملغية فى امتحانات الثانوية العامة

هل تجوز الأضحية من الطيور؟.. أحمد كريمة يكشف حكم الشرع

الأكثر قراءة

"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

القائم بأعمال رئيس جامعة عين تتابع مستجدات أعمال مدينة عين شمس الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب