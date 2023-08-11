«تعيين بعد التخرج».. أوائل الإعدادية يتسابقون للالتحاق بمدارس التمريض في المنوفية

أصبحت مدارس التمريض بمحافظة المنوفية، وجهه أوائل الشهادة الإعدادية، لدرجة تقديم أوائل المحافظة الحاصلين على الدرجة النهائية للالتحاق بتلك المدارس.

وظهرت نتيجة القبول في مدرسة التمريض التابعة لمستشفى الهلال بشبين الكوم، حيث تبين نجاح كلا من شهد فأبو شرقاوي، يمنى ماهر خلف الله، أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية والحاصلتان على الدرجات النهائية، كما أوضح كشف النجاح الذي يضم 35 طالبة بالمدرسة، أن أقل مجموع في المقبولين بلغ 277 درجة.

16 مدرسة تمريض بالمنوفية

ويوجد في محافظة المنوفية 16 مدرسة تمريض بخلاف ثلاث مدارس يوجد بهم فصل واحد، وتحظى تلك المدارس في الآونه الأخيرة على اهتمام أولياء الأمور والطلاب من الحاصلين على الدرجات الكبيرة نظرا لما توفره تلك المدارس من تدريب وعمل بعد انتهاء الدراسة مباشرة، بالإضافة إلى إمكانية استكمال الدراسة الجامعية للمتميزين.

وأصدرت مديرية الصحة بالمنوفية بيان لتنسيق قبل التقديم بالشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس التمريض التابعة لها، حيث وضح التنسيق الإرشادي استهداف أوائل الطلاب الحاصلين على الدرجات العليا في امتحانات الشهادة الإعدادية، وجميعها فوق 270 درجة عدا مدرسة واحدة وهي مدرسة السادات نظرا لبعدها الجغرافي.

وأكد عدد من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، أن الوقت الحالي يشهد إقبالا كبيرا على المدارس الفنية وخاصة مدارس التمريض، لما تتمتع به تلك المدارس بتوفير فرص عمل مباشرة بعد التخرج منها.

وأوضح صبري حافظ، أحد أولياء الأمور، بعد التقديم لابنته في المدارس الفنية، أن كريمته حصلت على مجموع 277 وكان حريص على التقدم بأوراقها في مدرسة التمريض، حتى تتمكن من الحصول على فرصة عمل بمجرد تخرجها من المدرسة.



من جانبها، قالت سعاد أبو النصر، إن ابنتها حصلت على 279 في الشهادة الإعدادية ولكنها اختارت الالتحاق بمدرسة التمريض ومثلها الكثيرين من أولياء الأمور، نظرا لصعوبة المرحلة الثانوية في الوقت الحالي، وتكلفتها على الأسر، بالإضافة إلى أنها وظيفة مضمونة للطالب، ومن الممكن أن يستكمل دراستها.

ويحدد القبول في مدارس التمريض حسب المجموع وامتحانات الحاسب الآلي والإملاء واللغة الإنجليزية، والذي يشرف عليها عدد من المختصين في تلك المدارس.

الطلاب المقبولين