رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل السفير المصري

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي ، اليوم الاثنين، سفير مصر لدى اليمن احمد فاروق، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي اللقاء، نقل السفير المصري لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الامن والاستقرار والسلام.

وأحاط السفير المصري، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة المصرية، ودوائرها المعنية بالموافقة على منح التسهيلات المطلوبة للمقيمين والوافدين اليمنيين إلى الأراضي المصرية، وذلك وفق بيان لمجلس الرئاسة.

تفاصيل لقاء السفير المصري بالعليمي

وقال فاروق إن التوجيهات الرئاسية المصرية، تأتي تلبية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه الاخير في القاهرة بالرئيس السيسي، وبما يجسد التزام مصر الثابت قيادة وحكومة وشعبا بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية.

وأوضح، أن وزراة الخارجية المصرية والجهات ذات العلاقة، ستعلن تباعاً الاليات والتفاصيل المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة للمقيمين والوافدين اليمنيين، بموجب التوجيهات الرئاسية.

وأعرب خلال اللقاء عن عظيم شكره وتقديره لاخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، على هذه المبادرة الكريمة ومواقفهم المشهودة في مختلف المراحل والظروف.

وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، بالمواقف المشرفة لمصر الى جانب الشعب اليمني، ونظامه الجمهوري، وصولاً الى دورها العروبي والانساني ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والاستقرار، والتنمية في اليمن.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي فتحت خلالها مصر ابوابها لاستقبال مئات الآلاف من اليمنيين الباحثين عن التعليم، او العلاج، والملاذ الآمن من بطش المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، وفق بيان مجلس الرئاسة اليمني.