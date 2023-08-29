الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكاتدرائية تواصل الاتسعداد لمعرض الكتاب القبطي

الكنيسة
الكنيسة

تواصل أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، الاستعداد لمعرض الكتاب القبطي في دورته الأحدث والحادي عشر، في الفترة من 16 نوفمبر حتى 26 نوفمبر ٢٠٢٣، بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتحرص أسقفية الشباب كل عام على إقامة معرض الكتاب القبطي بالتزامن مع الاحتفال بتجليس البابا على عرش كرسي الإسكندرية، حيث انطلق المعرض لأول مرة في العيد الأول لتجليس البابا تواضروس الثاني

ويشارك بالمعرض أكثر من 30 دار نشر تابعة للكنائس والأديرة، من بينها دار نشر دير القديسة دميانة ببراري بلقاس، وركن خاص لإيبارشية المنيا، ومن أهم دور النشر المشاركة في فعاليات معرض الكتاب القبطي، دار الكتاب المقدس من خلال إصداراتها المختلفة للإنجيل سواء المترجمة أو الخاصة بالأطفال.

ويحرص معرض الكتاب القبطي على عرض كل ما هو جديد من إصدارات الكتب المهتمة بأمور الخدمة والأسرة والشباب والمجتمعي، إلى جانب الكتب التراثية وتعاليم الآباء.

ويخصص المعرض ركنًا لمؤلفات البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117، وذلك من مركز معلم الأجيال التابعة لكنيسة العذراء الزيتون، وركنًا خاصًا لمؤلفات البابا تواضروس الثاني من عظات مسموعة أو كتيبات صغيرة تحوي العظات المقروءة.

ويُقام على هامش المعرض عدد من الندوات والفعاليات، فيما يشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بجناح مكتبة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، كما تشارك أسقفية الشباب بجناح في معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي.

ويتزامن المعرض هذا العام مع ذكرى مرور١١ عاما على تجليس البابا تواضروس الثاني، بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يذكر أن المعرض الذى انطلق للمرة الأولى مع العيد الأول لتجليس البابا تواضروس، فتح أبوابه أمام جميع الأديرة والكنائس للمشاركة فيه.

فعاليات معرض الكتاب القبطي أسقفية الشباب انطلاق معرض الكتاب القبطي والأيقونة القبطية دورته الحادية عشر في الفترة من 16 نوفمبر حتى 26 نوفمبر ٢٠٢٣ داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الاحتفال بافتتاح معرض الكتاب القبطي مع احتفالات الكنيسة الارثوذكسية بعيد جلوس البابا تواضروس الثاني الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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