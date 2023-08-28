الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حفل ويجز يرفع شعار كامل العدد وحفله بالعلمين يتصدر محركات البحث

ويجز
ويجز

تصدر مطرب الراب ويجز مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات الماضية، بحثًا عن تفاصيل حفلة الجديد ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والتي يختتم ويجز حفلاتها، بعدما كانت من المنتظر إنتهاء فعالياتها 26 الماضي، لكنها امتدت لـ 1 سبتمبر المقبل .

تفاصيل حفل ويجز

الحفل الذي يقام على مسرح ارينا بالعلمين، قد تم بيع كل تذاكره بشكل شبه كامل، انتظارًا من الجمهور للحفل المنتظر الذي سينطلق في التاسعة مساءً وسط ترقب شديد من قبل محبي نجم الراب ويجز الذي روج للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ناشرًا البوستر الدعائي للحفل وعلق قائلاً: "متحمس نختم سوا مهرجان العلمين الجديدة، منتظركم يوم 1/9".

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مهرجان العلمين رفع إشغالات فنادق الساحل الشمالي إلى 100% وترقب لحفل "ويجز"

اسعار حفل ويجز في العلمين

وكانت أسعار تذاكر حفل ويجز ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة حول 4 فئات تبدأ بـ 350 جنيها، وتتدرج ما بين 400 و 650 و700 جنيه، ويتم بيع هذه التذاكر عبر موقع تذكرتي.

حفل كايروكي بالعلمين يتصدر تويتر

كان قد تصدر الفريق الغنائي كايروكي  الترند الأول على موقع التدوينات القصيرة X "تويتر سابقًا" بعدد كبير من التدوينات، خلال الساعة الماضية مع بدء حفله بمهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين في واحد من أضخم حفلات الموسم.

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برومو حفل ويجز فى مهرجان العلمين الجديدة.. (فيديو)

مهرجان العلمين خطوة نحو العالمية

 ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويجز مطرب الراب ويجز مطرب الراب تفاصيل حفل ويجز مهرجان العلمين

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