السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قريبًا.. حفل جماهيرى يجمع بين مطرب الراب ويجز وفرقة الصواريخ فى لندن

ويجز
ويجز

أعلن مطرب الراب "ويجز" عن إقامة حفل جديد له في لندن، في شهر أكتوبر المقبل، بالتحديد يوم 5، وغناءه باقة من أقوى الأغاني المميزة له، ويحبها الجمهور.

وكشف عن مشاركة فرقة الصواريخ رفقته في الحفل الخاص به المقرر إقامته في لندن كمفاجأة للجمهور، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: "أراكم في لندن".

قائمة حفلات مطرب الراب ويجز في أوروبا

من المقرر الفترة المقبلة سفر مطرب الراب ويجز إلى عدد من دول  أوروبا لإحياء عدد من الحفلات، والتي ستكون بدايتها في هيوستن، بالتحديد يوم 4 نوفمبر، ومن ثم لوس أنجلوس لإقامة حفل في السادس من شهر نوفمبر، وبروكسل يوم 27 نوفمبر المقبل، وبرلين يوم 1 أكتوبر، وباريس يوم 4 أكتوبر المقبل، ولندن يوم 5 أكتوبرو وأيضا دول شمال أمريكا، منها: تورنتو يوم 25 أكتوبر، نيويورك يوم 29 أكتوبر، واشنطن يوم 31 أكتوبر.

أحدث أغانى مطرب الراب ويجز

في وقت سابق، طرح مطرب الراب ويجز أغنيته الجديدة "الدنيا إيه"، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "الدنيا إيه" من كلمات وألحان ويجز، وهي أغنية تنتمى لنوعية أغاني الراب التى اشتهر بها ويجز، منذ دخوله الوسط الفني.

وقدّم مطرب الراب ويجز هذه الأغنية للمرة الأولى فى حفلته التي كانت في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ودائمًا ما يضع مطرب الراب ويجز شروطًا لحضور حفله، وهو يمازح الجمهور بهذه الشروط، وهي "إن شاء الله الناس كلها تيجي ما عدا أي حد مش سالك.. متجيش.. مش ناقصاك.. إن شاء الله تتبسطوا علشان دي حفلة من بتوع زمان كده".

مطرب الراب ويجز الرابر ويجز ويجز حفلات مطرب الراب ويجز اوروبا لندن قائمة حفلات مطرب الراب ويجز في أوروبا

الأكثر قراءة

السيسى: الدولة ستحل أزمة مستلزمات ومنتجات الحياة اليومية بشكل نهائى

أول تعليق من الرئيس السيسى على أزمة الكهرباء

ذبحها وسط الشارع.. "سيدة الفيوم" من "الكوافير" إلى "القبر"

السيسى: الأكاديمية العسكرية تسهم فى إعداد كوادر للعمل بمؤسسات الدولة (فيديو)

محافظ أسيوط: تنفيذ 7 إزالات لتعديات على أراضٍ زراعية بقرى أبنوب والقوصية

السيسى: وضع 3 ملايين فدان من الأراضى الزراعية على خريطة مصر خلال أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس