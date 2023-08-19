قريبًا.. حفل جماهيرى يجمع بين مطرب الراب ويجز وفرقة الصواريخ فى لندن

أعلن مطرب الراب "ويجز" عن إقامة حفل جديد له في لندن، في شهر أكتوبر المقبل، بالتحديد يوم 5، وغناءه باقة من أقوى الأغاني المميزة له، ويحبها الجمهور.

وكشف عن مشاركة فرقة الصواريخ رفقته في الحفل الخاص به المقرر إقامته في لندن كمفاجأة للجمهور، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: "أراكم في لندن".

قائمة حفلات مطرب الراب ويجز في أوروبا

من المقرر الفترة المقبلة سفر مطرب الراب ويجز إلى عدد من دول أوروبا لإحياء عدد من الحفلات، والتي ستكون بدايتها في هيوستن، بالتحديد يوم 4 نوفمبر، ومن ثم لوس أنجلوس لإقامة حفل في السادس من شهر نوفمبر، وبروكسل يوم 27 نوفمبر المقبل، وبرلين يوم 1 أكتوبر، وباريس يوم 4 أكتوبر المقبل، ولندن يوم 5 أكتوبرو وأيضا دول شمال أمريكا، منها: تورنتو يوم 25 أكتوبر، نيويورك يوم 29 أكتوبر، واشنطن يوم 31 أكتوبر.

أحدث أغانى مطرب الراب ويجز

في وقت سابق، طرح مطرب الراب ويجز أغنيته الجديدة "الدنيا إيه"، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "الدنيا إيه" من كلمات وألحان ويجز، وهي أغنية تنتمى لنوعية أغاني الراب التى اشتهر بها ويجز، منذ دخوله الوسط الفني.

وقدّم مطرب الراب ويجز هذه الأغنية للمرة الأولى فى حفلته التي كانت في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ودائمًا ما يضع مطرب الراب ويجز شروطًا لحضور حفله، وهو يمازح الجمهور بهذه الشروط، وهي "إن شاء الله الناس كلها تيجي ما عدا أي حد مش سالك.. متجيش.. مش ناقصاك.. إن شاء الله تتبسطوا علشان دي حفلة من بتوع زمان كده".