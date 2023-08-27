مهرجان العلمين رفع إشغالات فنادق الساحل الشمالي إلى 100% وترقب لحفل "ويجز"

كشف أحمد دسوقى الخبير السياحي بمدينة العلمين الجديدة، مدير التشغيل بسبلاش أكوا بارك العلمين الجديدة، أن مهرجان العلمين الجديدة الذى بدأ فى منتصف يوليو الماضي وقد تم مدة حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل، بحفله للفنان “ويجز” حيث أنه كان من المقرر أن ينتهي في 26 أغسطس.

لقطة محمد بن زايد من أبرز لقطات مهرجان العلمين والمهرجان جذب المستثمرين للمنطقة

وأضاف دسوقى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المهرجان كان المستهدف له أن يحقق مليون زائر إلا أنه بما تحقق من نسبة الإشغالات بفنادق الساحل الشمالي والعلمين الجديدة والتى وصلت فيها النسبة الى 100% وفي أيام الحفلات تعلق الفنادق لافتات كاملة العدد نظرًا إلى عدم وجود أماكن شاغرة بها فان زوار المهرجان تجاوزا المليون زائر بنسبة تزيد عن 30% على أقل تقدير، بالإضافة إلى الأحداث التي جرت بالمهرجان من مسابقات و احداث رياضية وعروض أزياء وغيرها من الأحداث التي صاحبت المهرجان، وجذبت إليها زوار الساحل الشمالي، موضحًا أنه بالرغم من وجود مهرجان جدة إلا أنه لم يؤثر نهائيًا على حجم التوافد على مهرجان العلمين أو التراجع في نسبة الإشغالات الفندقية مما يثبت نجاح مهرجان العلمين.

وأشار دسوقي إلى أن من أكثر الجنسيات العربية الذين توافدوا على المهرجان هم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، لافتًا أن من أبرز الأحداث التي صاحبت مهرجان العلمين الجديدة، هي ظهور الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بمنطقة العلمين وهو سائرًا على قدميه بدون حراسة وتجاوبه مع المارة وقيامهم بالتقاط الصور التذكارية معه بالإضافة إلى توصيته للمستثمرين الإماراتيين بالاستثمار بمنطقة العلمين، واختياره للمنطقة لقضاء عطلته فيها هي رسائل مهمة وإيجابية للقطاع السياحي ولمنطقة الساحل الشمالي ككل.