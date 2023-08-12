السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السائحون بالساحل الشمالي يثنون على مهرجان العلمين ويفكرون بالاستثمار بالمدينة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

روج فريق عمل مبادرة “تعالوا مصر come to egypt"، إلى السياحة المصرية من داخل مدينة العلمين الجديدة للتعرف على آراء السائحين حول زياراتهم ويتم نشر فيديوهاتهم وصورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشير شادي البيلي مؤسس مبادرة ”come to egypt"، إلى أنه عمل صور وفيدوهات ترويجية لكل مكان سياحي جديد في العلمين الجديدة وتعريف السائحين على الأماكن السياحية بمصر وإبراز الضوء على مدينة العلمين الجديدة؛ فالعلمين الجديدة تعتبر أول مدينة سياحية مصرية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة في المباني السياحية والفندقية متمثلة في ناطحات السحاب وبين الطبيعة والشواطئ والمياه الفيروزية الصافية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف البيلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السائحين الذين تم مقابلتهم أبدوا سعادتهم بالمدينة ووجود ناطحات سحاب في مدينة شاطئية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى التكنولوجيا والنظام الموجود في المدينة. 

وأشار البيلي إلى أن الأنشطة والحفلات التي تنظم من خلال مهرجان العلمين الجديدة قد أعطت المنطقة حيوية جعلت السائحين حريصين على متابعة هذه الفعاليات، مؤكدين أنهم وجدوا بالعلمين اختلاف عن مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وذلك لتعدد الأنماط السياحية الموجودة بها كسياحة المهرجانات ممثلة في مهرجان العلمين الجديدة، وسياحة التسوق ممثلة في المولات الكبرى التي تضم المدينة بالإضافة إلى سياحة اليخوت المتمثلة في مارينا العلمين.

وأضاف أن هناك سائحين أعلنوا عن رغبتهم بالاستثمار بالمدينة حيث انها بيئة حديثة ومستقبل مصر من الناحية السياحية واهتمام الدولة بها بالإضافة إلى انبهارهم بالطبيعة الخلابة في مصر وبين الحداثة والتكنولوجيا سواء في العمارة أو البنية التحتية أو تنوع وسائل الترفيه بالمدينة.

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مبادرة “تعالوا مصر Come to Egypt EGYPT مصر العلمين الجديدة

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