في إفصاح للبورصة.. أرباح "مصر للألومنيوم" ترتفع 47.5% خلال 2022-2023

أظهرت المؤشرات المالية المعدّلة لشركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال خلال العام المالي الماضي 2022-2023، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 47.5% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 3.69 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

ارتفاع إيرادات الشركة

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 22.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.48 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وأوضحت الشركة أن زيادة الأرباح تأتي لوضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير - محلي) وأسعار الخامت الرئيسية والمساعدة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى تخفيض التكاليف والتغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.

يُشار إلى أن مصر للألومنيوم، حققت صافي ربح بلغ 3.91 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 1.68 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.75 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 10.76 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

طرح مناقصة لدعوة شركات المقاولات لتقديم عروض لإعادة تأهيل المصنع القائم

وكان الشركة قد أعلنت عن طرح مناقصة لدعوة شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروض لإعادة تأهيل المصنع القائم.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة مصر، إن إعادة تأهيل الشركة يشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبته الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك.

وكذلك إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا، وأضافت أن آخر موعد لتسليم المظاريف يوم 12 أكتوبر المقبل.