أرباح مصر للألومنيوم تقفز 133% متجاوزة 3.9 مليار جنيه خلال 9 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسة 133%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ 3.91 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 1.68 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.75 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 10.76 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح خلال التسعة أشهر إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية، وتخفيض التكاليف، مع وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلي والتصدير وأسعار الخامات الرئيسية.

يشار إلى أن مصر للألومنيوم، سجلت صافي ربح بلغ 1.7 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 814.15 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 8.35 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 6.69 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وعزت الشركة قفزة الأرباح خلال الفترة إلى قيامها بوضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعادن بالسوق المحلي والتصدير، وأسعار الخامات الرئيسية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف خلال الستة أشهر مقارنةً بالفترة المماثلة من العام المالي السابق له.

كما تضمنت أسباب زيادة الأرباح النصفية التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية تعد أحد القلاع الصناعية الهامة في الصعيد كونها تنفرد بصناعة خام الألومنيوم في مصر وتسعى الحكومة من أجل تطوير الشركة في إطار زيادة حجم الانتاج.