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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة لـ"الشاهد": التنظيمات الإرهابية حرصت على تأسيس بنيتها التحتية من الأسلحة منذ 2008

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والعميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حركة حماس طالبت العناصر المنتمية إلي تنظيم الجهاد والتوحيد، بعد تصفيته تقديم تصور لهم بحيث تكون حماس المسئولة عن هذه العناصر الموالية للتنظيم المنتهي.

بداية حفر الأنفاق 

وأكد العميد خالد عكاشة، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه عام ٢٠٠٦ وصلت حماس للسلطة في قطاع غزة، ومنذ عام ٢٠٠٨ حتى ٢٠١١ تعاونت حماس مع بقايا تنظيم الجهاد والتوحيد في حفر الأنفاق التي تربط شمال سيناء وفلسطين.


وأضاف “عكاشة"، في حديثه، أنه كانت هذه الأنفاق في البداية يتم استخدامها في تهريب المواد الغذائية والأدوية والمحاصرين في قطاع غزة إلى الأرضي المصرية، ولكن بعد عام ٢٠١١ تحولت تلك الأنفاق إلى كونها أكبر منطقة يتم بها عمليات الإتجار بالبشر، وكان يحدث في سيناء نشاط لتهريب الأفارقة من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية مباشرة عبر تلك الأنفاق. 
 

وتابع: "التنظيمات الإرهابية في سيناء وفلسطين كانت تقوم بتأسيس بنيتها الأساسية من أسلحة ومخازن وعناصر موالية في الفترة من 2008 حتى 2011 عبر تلك الأنفاق الحدودية التي تربط بين البلدين".

واستكمل: "العصر الثاني للتنظيمات الإرهابية في مصر بدأت من خلال جمعة الغضب التي كانت يوم ٢٨ يناير ٢٠١١، وبدأت الشرارة مع خطاب الرئيس محمد حسني مبارك في مساء هذا اليوم، وكان يبدوا أن هذه الكلمة كانت إشارة البدء لتحرك هذه التنظيمات في سيناء مرة أخرى بمدينة العريش في فجر ٢٩ يناير".

الشاهد

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

خالد عكاشة الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز حركة فتح

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