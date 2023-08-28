بينها مناقشة كتاب "خباء النقد والشعر" باتحاد الكتاب.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

يستضيف اتحاد الكتاب مناقشة كتاب "خباء النقد والشعر"، في إحدى الأمسيات التي يحتشد بها اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة “الدستور” الثقافية.

ففي السابعة مساء، يحل الناقد دكتور محمد عبد الباسط عيد، في ضيافة اتحاد الكتاب، بمقره الكائن بشارع حسن صبري بالزمالك، في الأمسية التي تنظمها شعبة النقد والدراسات الأدبية بالاتحاد، لمناقشة كتابه “خباء النقد والشعر”، والصادر مؤخرا عن دار العين للنشر والتوزيع.

ويتناول الكتاب بالنقد والتحليل والنقاش كلا من: الناقد الدكتور عادل ضرغام، ودكتور محمود عبد الباري، دكتور هشام زغلول، ويدير الأمسية دكتور عايدي علي جمعة.

ــ تجربة يسري حسان الإبداعية

في سياق متصل، وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يحل الكاتب والناقد المسرحي يسري حسان، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، ولقاء مفتوح حول تجربته الإبداعية في النقد والكتابة المسرحية والشعر.

ويشارك في الحديث حول تجربة الكاتب يسري حسان الشعرية حشد من الأدباء والمثقفين من بينهم: الأكاديمي والمؤرخ المسرحي الدكتور سيد علي إسماعيل، والشاعر والباحث مسعود شومان، والكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، والناقدة الأكاديمية دكتورة فاطمة الصعيدي، والكاتبة تغريد النجار، وعدد من أعضاء الورشة، ويقدم الأمسية الشاعر شعبان يوسف.

ــ ليوناردو دافنشي في مكتبة الإسكندرية

وضمن فعاليات برنامج حياة وأعمال الفنانيين التشكيليين، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يعقد في الواحدة ظهرا، عرض حول حياة ومسيرة وأعمال الفنان العالمي ليوناردو دافنشي، وذلك بقاعة العرض الجماعي الأولي بوحدة الوسائط المتعددة التابعة للمكتبة.

وفي نفس التوقيت ــ الواحدة ظهرا ــ وفي إطار أنشطة برنامج محاضرات التوعية المعلوماتية والتي تنظمه مكتبة الإسكندرية خلال شهر أغسطس، تعقد محاضرة تحت عنوان “فن التعامل مع العملاء في المؤسسات”.

وفي الثامنة والنصف مساء، يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، حفل موسيقي فني، والذي يحييه ثنائي “خافظ وبستان”، وذلك ضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف الدولي والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية ويستمر حتي 1 سبتمبر 2023.

ويتضمن حفل "حافظ وبستان" أغاني خاصة بالثنائي منها: شيء لطيف، بنتواعد، ياللي طاير، في أي مكان، مشوار، نهايات الحكاوي وغيرها.

ياتي ذلك بمصاحبة فريق موسيقي من الموسيقيين السكندريين: عمر عقل عازف الكمان، يوسف شمس عازف الجيتار، عمر عبده عازف البيانو، توفيق خالد عازف الدرامز وندى في الغناء وعزف البيانو.

وفي السادسة مساء تحتضن قاعة سينما الهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية سينمائية جديدة، ضمن عروض أفلام البحر المتوسط.

ــ سيمون وعباس بمهرجان القلعة

وفي إطار فعاليات الدورة الواحدة والثلاثين، لمهرجان القلعة للموسيقي والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، في رحاب القلعة، تشهد ليالي المهرجان في اليوم الإثنين حفلين، حيث تحيي الفنانة سيمون وفرقتها الموسيقية في الثامنة مساء أولى فقرات الحفل، يليها في العاشرة مساء، يحيي الفنان المطرب هشان عباس وفرقته الموسيقية الفقرة الثانية من الحفل.

ــ الذكاء الاصطناعي في الفن

وفي السابعة مساء، ينظم جاليري بيكاسو للفن التشكيلي بمقره الكائن بالزمالك، أمسية فنية بعنوان “الذكاء الاصطناعي في الفن .. ما بين مؤيد ومعارض”، ويشارك في الأمسية كل من: الفنان دكتور طاهر عبد العظيم، دكتورة علية عبد الهادي، دكتور أشرف رضا، والناقدة الفنانة سوزي شكري.