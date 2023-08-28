خالد عكاشة لـ"الشاهد": تفجير شرم الشيخ ودهب كان نسخة مكررة من عمليات طابا الإرهابية

قال العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تنظيم الجهاد والتوحيد، إنه كان هناك تشابه كبير بين العمليات الإرهابية التي كان يقوم بها التنظيم في مصر، والعمليات الإرهابية التي كانت تحدث في فلسطين، من حيث الأدوات المستخدمة، والتوقيت، وطريقة تنفيذ العملية، ولهذا يمكن القول أن عملية تفجير شرم الشيخ كانت نسخة مكررة من تفجير طابا.

تفجير شرم الشيخ ودهب

وأكد خالد عكاشة، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مدينة شرم الشيخ أصيبت بحالة من الفزع الكبير بعد التفجير الذي حدث بها، واستطاع التنظيم الرحيل سريعاً من موقع الحادث عقب التنفيذ مباشرة إلى منطقة التجمع الخاصة بهم في جبل الحلال.

وأضاف في حديثه، أنه عام ٢٠٠٦ قام التنظيم بتفجير مدينة دهب، وذلك لأنها منطقة سياحية مصرية هامة، وكان يوجد بها الكثير من المنشآت الهامة.

وتابع: "بدأ يتشكل لدى الأجهزة الأمنية المصرية معلومات عن هذا الكيان الشبحي بعد تفجير شرم الشيخ ودهب".

خطابات التنظيم المزيفة

واستطرد:"جميع خطابات التنظيم كانت تدور حول أنهم منظومة الجهاد العالمية، وأنهم في مواجهة مع الاحتلال الأمريكي في العراق والاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وذلك للبحث عن الشهرة والأضواء وجمع المزيد من المؤيدين".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.