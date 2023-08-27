الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التصدى لـ16 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 16 حالة تعد ومخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ونفذت 16 حالات إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية حيث قام شريف سمير ويسري محمد نائبا رئيس المركز والمدينة وياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بالقيس وإبراهيم محمد رئيس حي غرب ومايكل حكيم رئيس حي جنوب وإدارة الإشغالات والإزالات بإزالة ٤ حالات بناء مخالف، حالتين بشارع ابو حشيش بحي غرب المدينة ، و حالة بطريق موقف صندفا وحالة بشارع العاشر من رمضان بحي جنوب.

 

كما تم إزالة 8 حالات تعد على أرض زراعية، حالتين إصلاح زراعي على مساحة قيراطين بحوض واصف ، وحالتين بحوض الجزار علي مساحة 23 سهما، وحالتين بحوض الشيخ احمد علي مساحة قيراط و٨ أسهم، و حالة بشمس الدين علي مساحة قيراط، وحالة بحوض واصف على مساحة قيراط.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا وقسم الإزالات تمكن من رصد وازالة ٤ حالات تعدي بالبناء المخالف في المهد بقرية صندفا واشروبة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدي لكافة أشكال التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المتعدين والمخالفين، مشيرًا إلى أن هذه التعديات والمخالفات يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الوحدات المحلية بالقرى والأحياء.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مركز بني مزار بالمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا

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