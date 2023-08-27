الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرت 5 ساعات.. السيطرة على حريق هائل في النخيل والأشجار بأسوان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق هائل في النخيل

نشب حريق هائل بقرية القنان التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، ما أدى إلى انتشار النيران فى أرجاء المكان، وتعرض أعداد كبيرة من النخيل والزراعات الحريق، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية المواطنين المتواجدين بها. 

 

متابعة محافظ أسوان للحريق 

 

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة والتدخل السريع لمواجهة الحريق الذى اندلع فى كرم النخيل بالقرية، ثم امتدت إلى الأشجار حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة بالقرية دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح. 

 

تفاصيل الحريق 

 

ومن ناحيته كشف إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو أن جهود السيطرة على الحريق الكبير إستمرت لأكثر من ٥ ساعات شاركت فيها ٦ عربات مطافئ كبيرة، وطلمبات وموتورات ضخ المياه، بالإضافة إلى عدد من اللودرات لتقليم وأسقاط أشجار النخيل التى إندلع فيها الحريق لسرعة إخماد النيران وإحتوائها. 

 

المتابعة اللحظية 

 

ولفت محافظ أسوان إلى المتابعة اللحظة من محافظ أسوان لجهود السيطرة على الحريق بإشراف من الرائد محمود الشريف قائد الحماية المدنية بإدفو، بجانب القيادات المحلية والشرطية مدعمين بالمعدات والعربات، وسط مشاركة واسعة من أهالى القرية. 

السيطرة على حريق هائل في النخيل

السيطرة على حريق هائل في النخيل
السيطرة على حريق هائل في النخيل
السيطرة على حريق هائل في النخيل
السيطرة على حريق هائل في النخيل
السيطرة على حريق هائل في النخيل
السيطرة على حريق هائل في النخيل
حريق كرم النخيل بقرية القنان فى إدفو حريق إدفو الحماية المدنية تسيطر على حريق قرية القنان محافظ أسوان يتابع حريق قرية القنان حريق الأشجار والنخيل بقرية القنان حريق هائل فى أسوان

مواد متعلقة

مقتل طفل وإصابة شقيقته.. ومباحث دراو بأسوان تلقى القبض على المتهم

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى كوبرى إدفو بأسوان

"ابن شقيق زوجها".. مباحث أسوان تكشف لغز مقتل "سيدة كوم أمبو"

مصرع سيدة أصيبت خلال مشاجرة بين عائلتين شمال أسوان

الأكثر قراءة

القصة انتهت.. يورجن كلوب يؤكد بقاء محمد صلاح فى ليفربول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية خلال التعاملات المسائية اليوم

هشم جمجمتها.. إيداع جثة طفلة دراو بالمشرحة بعد التعدى عليها

الباز: بماذا ستفيد مصر "بريكس" أم سنكون عبئًا عليه؟

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

السيسى: الجهد المبذول فى توشكى وشرق العوينات يستهدف زراعة محصولى الذرة والقمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم لألعاب القوى