استمرت 5 ساعات.. السيطرة على حريق هائل في النخيل والأشجار بأسوان

نشب حريق هائل بقرية القنان التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، ما أدى إلى انتشار النيران فى أرجاء المكان، وتعرض أعداد كبيرة من النخيل والزراعات الحريق، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية المواطنين المتواجدين بها.

متابعة محافظ أسوان للحريق

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة والتدخل السريع لمواجهة الحريق الذى اندلع فى كرم النخيل بالقرية، ثم امتدت إلى الأشجار حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة بالقرية دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تفاصيل الحريق

ومن ناحيته كشف إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو أن جهود السيطرة على الحريق الكبير إستمرت لأكثر من ٥ ساعات شاركت فيها ٦ عربات مطافئ كبيرة، وطلمبات وموتورات ضخ المياه، بالإضافة إلى عدد من اللودرات لتقليم وأسقاط أشجار النخيل التى إندلع فيها الحريق لسرعة إخماد النيران وإحتوائها.

المتابعة اللحظية

ولفت محافظ أسوان إلى المتابعة اللحظة من محافظ أسوان لجهود السيطرة على الحريق بإشراف من الرائد محمود الشريف قائد الحماية المدنية بإدفو، بجانب القيادات المحلية والشرطية مدعمين بالمعدات والعربات، وسط مشاركة واسعة من أهالى القرية.

السيطرة على حريق هائل في النخيل

السيطرة على حريق هائل في النخيل

السيطرة على حريق هائل في النخيل