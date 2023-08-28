أهالى إمبابة يشيدون بتنفيذ مركز طبى لعلاج الأدمان بالمنطقة

أشاد العديد من أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، بوجود مركز إمبابة لعلاج الأدمان باعتباره صرح طبي جديد لأول مرة في المنطقة، والذي يقدم خدمة العلاج من الادمان مجانا وفي سرية تامة، كما يقدم التأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرضى، وهو الأمر الذي كان غير متعارف عليه من قبل في المنطقة والأحياء المجاورة لها بوجود مركز لعلاج الادمان.

المركز يدعم فكرة علاج الأدمان

يقول عبدالسميع علي، أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن مركز إمبابة لعلاج الأدمان قد بدأ العمل فيه منذ قرابة عام مضى بشكل تجريبي وهو الأمر الذي كان حافلا للأهالي لوجود صرح طبي من هذه النوعية في المنطقة، لافتا إلى أن المركز لعلاج الادمان والتأهيل النفسي والاجتماعي والاقتصادي وكل هذا بالمجان، وهو ما يساعد كثيرا من أصابهم لعنة الادمان على الإقبال على المركز للعلاج كونه يتم في سرية تامة.

وأوضح أنه منذ افتتاح المركز لم يشهد أى زحام في الداخل أو الخارج ولم يشاهد أي من المرضى بشكل مباشر وهو ما يؤكد على السرية التي يتمتع بها المركز، معلقا: "وجود مركز لعلاج الادمان في منطقة شعبية بيدعم فكرة العلاج عند كتير من الشباب مكنش قادر ياخد الخطوة دي".

السرية ميزة المركز

وأضاف إبراهيم حسن، أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أنه كان لديه صديق في المراحل الأولى من الادمان خلال الأشهر القليلة الماضية، وبمجرد رؤية المركز وافتتاحه في منطقتنا اقتنع بفكرة العلاج وكان أول المتعافين منها في وقت قصير، مؤكدا على أن أهم ما يميز مركز إمبابة لعلاج الإدمان هو السرية التامة وأن العلاج بالمجان لكافة المواطنين الوافدين عليه.

يعالج شباب وفتيات

وأوضح سامي جلال، أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن مركز إمبابة لعلاج الادمان يساعد في علاج وتأهيل مرضى الإدمان سواء الشباب أو الفتيات وذلك بشكل مجاني وفي سرية تامة، لافتا إلى أنه يتمنى وجود أكثر من مركز لعلاج الأدمان في مختلف المناطق خاصة العشوائية.

واستكمل حديثه بأن مركز إمبابة لعلاج الادمان يضم عدد من العيادات الخارجية كما أنه يتميز بوجود علاج الإدمان لذوي الهمم وهو الأمر غير متوافر في كثير من مراكز العلاج، مشيرا إلى المركز يعد صرح طبي عظيم يفخر أهالي إمبابة بوجوده.

مركز إمبابة لعلاج الإدمان