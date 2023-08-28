الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل المدارس.. كيف تتجنب الأمهات متحورات فيروس كورونا؟

كورونا
كورونا

بالتزامن مع الإعلان عن العديد من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا بدأ العالم يتخذ سياسية التعايش مع الفيروس، بالتماشي مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الوقائية من انتشار والإصابة بالمرض.

ومع ظهور متحور إيريس من فيروس كورونا فقد أثار حالة من القلق حول العالم لانتشار أعراض الفيروس من جديد فى عدة دول، خاصةً بعد إعلان وزارة الصحة عن ظهور حالتين ايجابيتين لمتغير إيريس فى مصر.

ومع تساؤل العديد من المواطنين عن بروتوكول العلاج لفيروس كورونا واقتراب بداية العام الدراسي الجديد،فقد كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة لم تطرح بروتوكولًا جديدًا لعلاج المتحور الجديد للفيروس. 

وأوضح أن البروتوكول العلاجي هو خطة علاجية متكاملة، عبارة عن خارطة الطريق التي تحدد مدة نوع وطريقة تناول العلاج، يشرف عليها طبيب متخصص بعد الكشف الطبي، مشيرًا إلى أنه حتى المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف المريض.

فترة انتشار الأمراض التنفسية

وفي هذا الصدد قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن هذا الوقت هو فترة انتشار الأمراض التنفسية والإصابة بها خاصة مع نهاية فصل الصيف وبداية الخريف، ومن أكثر تلك الأمراض التنفسية هي نزلات البرد و الأنفلونزا وفيروس كورونا.

وأوضح الحداد أن المتحور الجديد يحمل أعراض خفيفة من فيروس كورونا مثل السعال وارتفاع درجة الحرارة، ولكنها أعراض خفيفة لا تدعو للقلق مؤكدُا أن متغير إيريس هو متحور فرعى من سلالة أوميكرون.

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متحور كورونا الجديد "EG.5".. هل يجب أن يخشاه الناس؟

اتباع نظام غذائي سليم قبل العام الدراسي

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي بدران، استشارى الحساسية والمناعة، أن المتحور الجديد لا يدعو للقلق ويجب فقط اتباع الإجراءات الوقائية وكذا الحال مع أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح بدران أنه يجب اتباع نظام غذائي سليم للأسرة والأطفال أي تناول الخضروات والفاكهة والأطعمة الغنية بالفيتمينات والمعادن، فضلا عن ممارسة الرياضة بشكل دوري والمشي.

وأضاف بدران أن المتحورات الجديدة هي أقل حدة وخطورة عن المتحورات السابقة، وذلك بفضل اللقاحات وحصول الجميع على العدوى السابقة التي خلقت أجساما مضادة تحميهم من الفيروس ويصبح أقل تأثيرا.

وعن أبرز أعراض متحور إيريس الجديد، أشار استشاري الحساسية والمناعة إلى أن الأعراض الشائعة تشمل؛ التهاب الحلق وسيلان أو انسداد الأنف والسعال مع أو بدون البلغم والصداع.

ما هو متحور إيريس

  • أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور ايريس يعد المتحور EG.5 وهو إحدى السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون).
  • تم الإبلاغ عن المتحور EG.5 لأول مرة، في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023.
  • تم تصنيف المتحور EG.5 كمتحور مثير للاهتمام، حيث أنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية.
  • حتى 7 أغسطس 2023، تم الإبلاغ عن 7354 عينة لـ المتحور EG.5 من 51 دولة.
  • بلغت نسبة انتشار المتحور EG.5، على مستوى العالم 17،4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.
كورونا متحور أيريس لفيروس كورونا الأمراض التنفسية منظمة الصحة العالمية

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