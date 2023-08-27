الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد وزير الصحة: لا يوجد تعطيل للدراسة أو إجراءات احترازية بسبب متحور كورونا

عمرو قنديل
عمرو قنديل

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن المتحور الجديد لكورونا "إيجي 5" من المتحورات الضعيفة ولا يوجد أي قلق منه على الإطلاق، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا كل فترة سيظهر له متحورات جديدة، ولكن ستكون ضعيفة، لأن الفيروس كلما استمر كلما أصبح ضعيفًا. 

لا داعي للقلق نهائيًا من متحور إيجي 5

وأضاف، خلال مداخلة لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه لا داعي للقلق نهائيًا، ولا يوجد تعطيلات للدراسة أو أي إجراءات خاصة بالمتحور الجديد لكورونا لأنه ضعيف.

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وأكد أن كل ما أثير حول غلق مدارس أو نوادي، أو اتخاذ إجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامة مجرد شائعات، متابعًا: "عاوزين الناس تكون مطمنة، ووزارة الصحة قادرة أنها تكتشف أي متحورات أو أي فيروسات جديدة، وعندنا شفافية تامة".

وحول إصابة 2 بالمتحور الجديد، قال: "تم تسجيل حالتين وتم علاجهم، ونؤكد أن المتحور الجديد مش محتاج أي قلق أو إجراءات احترازية".

متحور إيجي 5 عمرو قنديل وزير الصحة المتحور الجديد لكورونا محمد الباز اخر النهار

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