متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن خطورة متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الوضع الوبائي في مصر بعد رصد حالتين لمتحور كورونا الجديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إنه لا يوجد ارتفاع في نسب الوفيات عالميًا بسبب متحور كورونا الجديد.

وأضاف أنه لا يوجد ارتفاع في نسب دخول المرضى للعناية المركزة بسبب المتحور الجديد، مؤكدًا أن خطورته منخفضة.

وأشار إلى أنه لا توجد أعراض معينة لمتحور كورونا الجديد، وأنه نفس أعراض إصابة الجهاز التنفسي العلوي من ارتفاع درجات الحرارة وانسداد الأنف والصداع والإعياء، بالإضافة إلى أن بعض المصابين قد يشتكون من وجود صعوبة أو آلام بالمعدة.