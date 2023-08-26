السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى حساسية يفجر مفاجأة عن علاقة الرطوبة بمتحور كورونا الجديد

متحور كورونا
متحور كورونا

علق الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على رصد حالتي بمتحور كورونا الجديد في مصر.

وقال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامية لنبى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن وباء كورونا لم ينته حتى الآن.

وأضاف أن متحور كورونا الجديد ليس شرساً والرطوبة بيئة جيدة لانتشاره، مؤكدا أهمية تهوية الغرف في المنازل، مشيراً إلى أن انتشار الفيروس والمتحورات يؤدي إلى حدوث طفرات في جينات الفيروس.

وأشار إلى أن أهمية الحفاظ على الإجراءات الوقائية، كعامل مهم في مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، موضحاً أن متحورات كورونا الحالية سريعة الانتشار، لكنها أخف في المضاعفات ولا تستلزم دخول المستشفيات ولا تسبب وفيات.

عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة مجدي بدران كورونا الحياة اليوم

مواد متعلقة

أرملة "ساطع النعمانى": اللى استشهدوا ضحوا بحياتهم عشان مصر تبقى مستقرة

قائد أوركسترا القاهرة السيمفونى: سعيد بالمشاركة الأولى فى مهرجان القلعة

هانى شاكر: أسعى لإسعاد الناس خلال حفل مهرجان القلعة للموسيقى غدًا

حفلات مهرجان القلعة 2023.. فتحى منيب: سعيد للغاية بتكريم والدى الراحل أحمد منيب

طارق الشناوى عن مهرجان القلعة: فيه إبداع حقيقى ودورنا مساندة الفن الراقى

"القومي للطفولة"يكشف تفاصيل مبادرة "دوي" لتمكين الطفل المصري بالعلمين

عماد أبوالرب: أوكرانيا هى الأقرب لاستعادة مدينة باخموت

اقتصادى: السياسة الانكماشية للبنوك المركزية زادت من حدة التضخم عالميًا

الأكثر قراءة

بسبب رفضه الذهاب لمصيف.. زوجة تأكل كتف زوجها بالفيوم

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نهاية التعاملات وأسعار عيار 21 مفاجأة

محمد جبريل يكشف.. الفنان علي الشريف دخل المعتقل بتهمة الفرجة على جماعة سياسية

"خيانة عظمى".. الباز يحذر من ظاهرة بيع الدولار بالسوق السوداء

25 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المحامي المتهم بضرب صحفي في حلوان

نقيب المهندسين يعلق على تقليص مدة الدراسة بالهندسة إلى 4 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

د. منى حلمى

فطرة الكرامة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة