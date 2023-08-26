استشارى حساسية يفجر مفاجأة عن علاقة الرطوبة بمتحور كورونا الجديد

علق الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على رصد حالتي بمتحور كورونا الجديد في مصر.

وقال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامية لنبى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن وباء كورونا لم ينته حتى الآن.

وأضاف أن متحور كورونا الجديد ليس شرساً والرطوبة بيئة جيدة لانتشاره، مؤكدا أهمية تهوية الغرف في المنازل، مشيراً إلى أن انتشار الفيروس والمتحورات يؤدي إلى حدوث طفرات في جينات الفيروس.

وأشار إلى أن أهمية الحفاظ على الإجراءات الوقائية، كعامل مهم في مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، موضحاً أن متحورات كورونا الحالية سريعة الانتشار، لكنها أخف في المضاعفات ولا تستلزم دخول المستشفيات ولا تسبب وفيات.