الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الصحة يكشف تفاصيل الوضع الوبائى فى مصر

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، إن متحور أوميكرون في مصر يعتبر الأكثر انتشاراً مقارنة بـالمتحور الجديد "إيريس" وباقي متحورات كورونا. 

وأضاف حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية يشير إلى أن سرعة انتشار متحور كورونا الجديد "إيريس" يمثل 17% من معدلات الإصابة الخاصة بكورونا، وتقدر سرعة انتشاره بـ 16:1. 

وأشار إلى أن جرعات لقاحات كورونا الحالية مازالت قادرة على تخفيف شدة المرض وتقليل معدلات الوفيات، لكن من المهم وخصوصاً لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون من ضعف في جهازهم المناعي أو كبار السن، أن يتلقحوا بجرعة معززة، إذا كان مر عليهم فترة طويلة بعد آخر جرعة تلقوها، لافتاً إلى أن الفترة ما بين جرعة وأخرى تتراوح من 6 أشهر إلى السنة، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية. 

متحور إيريس الجديد

ينتمى متحور إيريس الجديد لسلالة أوميكرون المشتقة من فيروس كورونا، وتكمن خطورته في الانتشار السريع مقارنة بالمتحورات السابقة، وكان الظهور الأول في الصين في فبراير الماضي، حيث سجل انتشارا واسعا في نحو 51 دولة.

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