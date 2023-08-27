سكرتير عام "الغد": التغيير الآن فى منصب رئيس الجمهورية سيؤثر على مصر

أعلن إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال المشاريع والإنجازات التي لم يتم الانتهاء منها واستكمال الخطة العامة للنهوض بالدولة المصرية والتحول الحقيقي للجمهورية الجديدة والتي لمسنا منها الكثير على أرض الواقع.

نقطة الصفر

وقال إسماعيل، إنه يرى التغيير الآن في منصب رئيس الجمهورية سيؤثر على مصر وسيوقف قطار التقدم مما يجعلنا نعود لنقطة الصفر لأن بالتأكيد أن كل مرشح سيأتي بفكر وأيديولوجية قد تكون مختلفة وأيضا سياسات خارجية وداخلية متغيرة.

وطالب بأن تتسم الانتخابات الرئاسية المقبلة بعناصر الشفافية والديمقراطية فإنه من حق كل مرشح للانتخابات المساواة في الفرص الدعائية وإقامة المؤتمرات الانتخابية لضرب مثل للعالم أجمع بأن العملية الانتخابية التي تليق بالدولة المصرية تتسم بالديمقراطية والشفافية وفي نفس التوقيت يغلق جميع الأبواب أمام المتربصين للمرحلة القادمة.

قلوب المصريين

ويرى إسماعيل أن الرئيس السيسي له من الشعبية في قلوب المصريين التي ستجعله يكتسح الانتخابات القادمة حتى ولو كانت المرحلة السابقة صعبة اقتصاديا على جموع المصريين.

وكان حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، أكد أنه لن يشارك بمرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقرر الحزب في بيانه اليوم الأحد، أن يكون الرئيس السيسي هو مرشح حزب الغد في انتخابات الرئاسة المقبلة، لافتا إلى أن الحزب سيعمل على دعم ترشيح الرئيس والمشاركة في حملة تأييده بكل السبل والآليات المتاحة.

وطالب المهندس موسى مصطفى موسى، الرئيس السيسي بضرورة الترشح لفترة رئاسة ثانية، والمضي بالبلاد قدما في هذه الظروف الصعبة.