"الغد": نطالب الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات المقبلة واستكمال المسيرة

أكد حزب الغد، برئاسة المهندس موسي مصطفي موسي، أنه لن يشارك بمرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقرر الحزب في بيانه اليوم الأحد، أن يكون الرئيس عبدالفتاح السيسى هو مرشح حزب الغد فى انتخابات الرئاسة المقبلة، لافتا إلى أن الحزب سيعمل على دعم ترشيح الرئيس السيسى والمشاركة فى حملة تأييده بكل السبل والآليات المتاحة.

ضرورة الترشح

وطالب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الرئيس السيسى بضرورة الترشح لفترة رئاسة ثانية، والمضى بالبلاد قدما فى هذه الظروف الصعبة.

كما طالب رئيس الغد كل الأحزاب والقوى الوطنية بضرورة دعم ترشيح الرئيس ومساندته والتصدى للهجمة المغرضة والشرسة التى تستهدف التشكيك فى الإنجازات الضخمة التى نجح الرئيس فى إنجازها خلال السنوات السابقة بكل همه وقدرة ودراية وتمكن واحتراف وآخرها نجاحه فى الانضمام إلى تجمع بريكس الدولى الكبير، وقرار المجموعة ضم مصر من بين 40 دولة أكدت رغبتها فى ذلك وأكثر من 20 دولة تقدمت رسميا للمجموعة بطلبات وهو ما يكشف عن شهادة دولية لها وزنها فى حق الرئيس.

الوحدة الوطنية

وأكد "موسى" أهمية حماية المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعلى أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية المنجزات التى تمت وضرورة استكمال أهداف المرحلة الانتقالية لثورة 30 يونيو 2013.

وكانت عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب أعلنت دعمها الكامل لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة في الاستحقاق الرئاسي المرتقب خلال الشهور المقبلة، انطلاقا من منجزه الوطنى الملموس بدءا من استعادة الدولة المصرية، وتثبيت أركانها وصولا إلى محطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد.