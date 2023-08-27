طلاب المحافظات الحدودية يصممون مجسما لـ العاصمة الإدارية (صور)

تألق أطفال المحافظات الحدودية فى عمل مجسم للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن ورش مشروع أهل مصر التابع لهيئة قصور الثقافة.

ورشة الرسم

وقالت رودينة طالبة من الشيخ زويد إنها اشتركت فى ورشة الرسم وعملت ضمن مشروع يسمى ملوك الفراعنة، مشيرة إلى أنها نفذت تاجات تشبه تاج الفراعنة ومجسمات وتابوت وأشكال أخرى هى وزملائها.

بينما يقول الطالب يوسف في حديثه لـ"الدستور": “تعلمنا الكثير فى الورشة وكان أبرزها التفكير خارج الصندوق وعمل شيء مبهر”.

وأضاف: أتاحت لى الورشة التعرف على أطفال من محافظات مختلفة فأنا من القاهرة وقد تعرفت على أطفال من البحر الأحمر والعريش والشيخ زويد والوادى الجديد وغيرها".

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مجسم للعاصمة الإدارية الجديدة

وأشار إلى أن مجسم العاصمة الإدارية فكرتهم وأنهم أرادوا أن يتحدثوا عن ما تفعله مصر من تطورات كثيرة خلال السنوات الماضية ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقام الآن الحفل الختامى لمشروع أهل مصر بحضور 200 طفل من المحافظات الحدودية ويهدف هذا المشروع إلى دمج أطفال القاهرة مع أطفال المحافظات الحدودية ومعرفة الثقافات المختلفة وعمل ورش فنية يتم من خلالها اكتشاف مهارات الطلاب والعمل على تنميتها.

ما هو مشروع أهل مصر؟

يذكر أن مشروع "أهل مصر" يعد أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويُقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، مشرفًا عامًا، والمخرج هشام عطوة، مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية.