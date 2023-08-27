رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد ورش مشروع أهل مصر فى محافظة جنوب سيناء

تفقد عمرو البسيونى رئيس هيئة قصور الثقافة ورش مشروع أهل مصر فى جنوب سيناء، والمقام الآن في محافظة جنوب سيناء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأشاد عمرو البسيوني بأعمال الطلاب ومجهوداتهم على مدار أسبوع كامل في الأسبوع الثقافي التابع لهيئة قصور الثقافة.

ولقطت عدسة "الدستور" العديد من الصور الخاصة بالورش الـ 16 في مشروع أهل مصر.

تفاصيل ورش مشروع أهل مصر

كانت أبرز الورش هى ورشة المسرح الأسود، وعن مفهوم المسرح الأسود تحدث الفنان مصطفى إسماعيل للأطفال عن مفهوم المسرح الأسود والفرق بينه وبين المسرح البشري ومسرح العرائس، والأدوات والألوان المستخدمة وأسباب تسميته بالمسرح الأسود، وفي المسرح البشري بدأ الفنان المخرج أحمد الغزلاني بشرح العرض المسرحي وإجراء اختبار الممثل ومناقشة أفكار الأطفال عن العرض المسرحي، وفي ورشة الفنون الشعبية بدأت الفنانة سمر القصاص التحدث للأطفال عن أنواع الرقصات الفلكلورية لكل محافظة وتطورها وأزياء تلك الرقصات، إلى جانب ورشة فنون الأداء والغناء للدكتور محسن صادق.

وضمن مشروع أهل مصر أقيمت ورشة الحلي وعمل شنط ومشغولات من الخرز للمدربة منى عبدالوهاب، وورشة الحياكة وإعادة تدوير مخلفات البيئة لإنتاج معلقات وقطع فنية من الأقمشة للمدربة نجوى عبدالعزيز، بالإضافة لورشة تعلم الأركت وتفريغ قطع الخشب للمدرب حسني إبراهيم.

ما هو مشروع أهل مصر؟

يُعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة ويقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويُقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفًا عامًا، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية.

ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واعٍ يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.