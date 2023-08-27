الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هانى شاكر: قناة الحياة منبر للفن المصرى لتقديمها الفعاليات الفنية للعالم كله بشكل متميز

جريدة الدستور

قال أمير الغناء العربي، الفنان هاني شاكر، إن مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء يقدم جميع ألوان الفنون، وهذا ما يميزه عن غيره من المهرجانات، وهذا يدل على أن المواطن المصري متذوق جيد للفن.

وأكد هاني شاكر، خلال تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أن حضور الأسرة المصرية لمهرجان القلعة يدل على أن هناك دفعا كبيرا للأطفال لمتابعة الفن المصري، وهذا ما تلعبه الأسرة المصرية، وهذا يعمل على إشباع الأطفال فنيا.

وأضاف أن حفله بمهرجان القلعة سوف يقدم من خلاله كل ما يطلبه الجمهور خلال الحفل، فإرضاء الجمهور واجب تجاه الفنان.

ووجّه هاني شاكر الشكر لقناة "الحياة" لنقلها فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء قائلا: "قناة الحياة هي منبر للفن المصري لأنها استطاعت أن تقدم الفعاليات للعالم كله بشكل متميز".

وتواصل شبكة تليفزيون الحياة الإذاعة الحصرية لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، برئاسة الدكتور خالد داغر، رئيس المهرجان رئيس دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم.

ومن المقرر أن تشارك «صوت الرومانسية»، الفنانة نادية مصطفى، في أول حفلات اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، يليها حفل «أمير الغناء العربي» الفنان هاني شاكر، على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين، بمشاركة المايسترو مصطفى حلمي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم.

ويشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 إقبالاً جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل.

هاني شاكر قناة الحياة مهرجان القلعة

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