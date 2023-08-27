الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

21 يناير.. نظر دعوى إسقاط رئاسة هشام حطب للجنة الأولمبية

محكمة القضاء الاداري
محكمة القضاء الاداري

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة ضد كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، للطعن على القرار السلبي بامتناع وزير الشباب والرياضة بصفته عن وقف نشاط وعزل وإسقاط عضوية رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما هشام محمد حطب، لجلسة 21 يناير المقبل لعام 2024 للاطلاع والرد والتعقيب.

إسقاط رئاسة هشام حطب للجنة الأولمبية

طالبت الدعوى بوقف القرار السلبي بامتناع المطعون ضده (وزير الشباب والرياضة) بصفته عن وقف نشاط هشام محمد حطب عن ممارسة نشاطه كرئيس للجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية، كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

حملت الدعوي الرقم 45009 لسنة 73 شق عاجل، واختصمت كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

وأكد مقيم الدعوى أن المطعون ضده الثاني والثالث فقدا شرط العضوية وكذا رئاسة للجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما من عدة أوجه.

محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة

وتختص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة، محليًا، بنظر المنازعات الإدارية، المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة.

وتختص الدائرة الأولى بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.

وتختص هذه الدائرة بالطعن على قرارات رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقًا لأحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.

محكمة القضاء الإداري وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية هشام محمد حطب

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