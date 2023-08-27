رئيس جامعة سوهاج يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى الجراحات التخصصية

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، مشروع مبنى مستشفى الجراحات التخصصية "جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب" داخل المستشفى الجامعي، للتعرف على الموقف التنفيذي المتعلق بها تمهيدًا لاستلامها في٢٥ يناير المقبل.

يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حمدي سعد، المدير التنفيدي للمستشفات الجامعية، والعميد خالد حلاوة، ممثل الشركة الوطنية، وعدد من مسؤولي تنفيذ المشروع.

نظام صحي متكامل

وخلال جولته، أكد النعماني، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو بناء نظام صحي متكامل، وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لكل المواظنين، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لذا خصصت

الدولة نسبة من الإنفاق الحكومي على إنشاء وتطوير المستشفيات، إلى جانب تعزيز جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية الطارئة.

تجهيزات المستشفى

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم متابعة التجهيزات النهائية لمبنى المستشفى؛ لتقديم خدماتها العلاجية المجانية لمواطني المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، موضحًا أنه تم تصميم المبنى على مساحة ١٤٠٠م٢، ويتكون من ٧ طوابق وبدروم ودور أرضي، بطاقة استيعابية ١٥٣ سريرًا، وتضم ٨ غرف عمليات، ٤ غرف عناية ما بعد الجراحة، ٥٧ غرفة عناية مركزة ، ١٦ غرفة عناية متوسطة، بالإضافة إلى ٤ غرف عزل داخل العناية، ٨ غرف عزل خارج العناية، و٦٤ غرف إقامة مرضي.

التوسع في إنشاءات المستشفيات الجامعية

من جهته، أوضح الدكتور مجدي القاضي، أن الهدف من تنفيذ تلك المشروعات هو تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتميزة لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، وذلك بصورة نموذجية وبأحدث الأجهزة والمعدات الطبية على أيدي طاقم طبي متكامل وذو كفاءة عالية.

وأشار الدكتور حمدي سعد، إلى أنه جارٍ التوسع في إنشاءات المستشفيات الجامعية، نظرًا لتزايد أعداد المرضى المترددين سواء من أهالي سوهاج أو من محافظات جنوب الصعيد، مؤكدًا أن مصر اختارت طريق للإصلاح الصحي الشامل وهو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي حازت على العديد من الإشادات لنجاح تطبيقها في المرحلة الأولى.