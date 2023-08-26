السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس جامعة سوهاج: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمبتكرين والمبدعين (فيديو)

حسن النعماني
حسن النعماني

كشف الدكتور حسن النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل اشتراك طلاب 3 كليات بجامعة سوهاج، في مسابقة شباب الجامعات للبرمجة وهي: "الهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتعليم والتكنولوجيا"، والمُقامة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، موضحًا أنه جرى تصعيد 4 فرق بالجامعة في تصفيات المسابقة.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جامعة سوهاج ليست المرة الأولى التي تحوز مراكز متقدمة في مسابقات إبداع وابتكار، مبينًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكل أجهزة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبتكرين، والمبدعين، وتدعمهم بشتى الطرق.

وتابع النعماني أن: طلابنا في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بسوهاج شاركوا من قبل في كثير من المسابقات، ومنهم من حاز على جوائز، والآخرين حصلوا على فرصة عمل في شركات عالمية، بالإضافة إلى أننا عقدنا مؤتمرًا في الكليات الثلاث؛ لاختيار فرق لاستخدام "الروبوت" بإطفاء الحرائق، كما أننا نراعي هؤلاء الشباب، ونحثهم دائمًا على الإبداع والتميز.

جامعة سوهاج مسابقة التصفيات النهائية بالمسابقة المصرية للبرمجة الذكاء الاصطناعي الدكتور حسن النعماني

الأكثر قراءة

"بتشتغل مدربة سباحة".. هاني يقيم دعوى نشوز اعتراضا على عمل زوجته

أسعار طبق البيض اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة السلع

العطلات الرسمية فى شهر سبتمبر 2023 والإجازات المتبقية خلال العام

وزير المالية: الترويج للفرص الاستثمارية لجذب التدفقات الأجنبية إلى مصر

السنوسى الحليق لـ"الدستور": عملية الجيش الليبى بالجنوب تحبط مخطط احتلال ليبيا

محافظ الغربية يتفقد الطرق والمحاور المرورية الجديدة فى طنطا وكفرالزيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة