الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عبدالعظيم سالم يترأس لجنة اختبارات المتقدمات للعمل بروضات معاهد مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرت منطقة مطروح الأزهرية برئاسة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، اليوم الأحد، المقابلات الشخصية لاختيار 35 عاملة للعمل بمعاهد الروضات التابعة للمنطقة، لسد احتياجات المعاهد، وذلك بمقر قاعة التدريب بديوان عام المنطقة الأزهرية.

 انتقاء أفضل الكفاءات المؤهلة للعمل فى مرحلة رياض الأطفال

وأكَّد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة أنَّ وظائف عاملات رياض الأطفال تأتي لتطبيق رؤية قطاع المعاهد الأزهرية بتعميم رياض الأطفال بجميع المعاهد الابتدائية، وأنَّ هذه المقابلات تُعقد لانتقاء أفضل الكفاءات المؤهلة من المتقدمات، بما يتناسب مع طبيعة العمل في مرحلة رياض الأطفال، فضلًا عن توافر القدرة البدنية والصحية التي تُساعد على أداء الواجب الوظيفي على الوجه الأكمل لأطفال هذه المرحلة، مضيفاً أنَّه قد تقدم 105 من الراغبات في العمل كعاملات برياض الأطفال على مستوى الثلاث إدارات، وأن الاختبارات تسير بكل شفافية ومصداقية تامة؛ لإعطاء كل ذي حقٍ حقه. 

تشكيل لجنة المقابلات الشخصية

وشُكلت لجنة المقابلات الشخصية لعقد المقابلات للمتقدمات الجُدد والمرشحين القُدامي، من مدير إدارة الشئون القانونية  جمال علي إبراهيم، ومدير إدارة رياض الأطفال إبراهيم عبدالصادق، ومحمد نبيل، مسئول التفتيش المالي والإداري، ووليد أحمد، عضو إدارة الشئون الوظيفية، ونجوى أحمد بيومي، مدير إدارة الحسابات.

وفي سياق آخر، كان قد واصل طلاب الثانوية الأزهرية في مطروح الأسبوع الثاني من امتحانات "الدور الثاني"، أمس السبت، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحانات في مادتي "التفاضل والنحو"، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك وسط إجراءات مشددة لتأمين عملية الامتحانات والتسهيل على الطلاب، دون حدوث أي شكاوى.

وحرص الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، على متابعة عملية خروج خطوط سير السيارات من مركز الأسئلة بمدينة مرسى مطروح، وتوقيت وصول أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة، ومتابعة دخول الطلاب مقر لجان انعقاد الامتحانات، مؤكدًا ضرورة اتباع كافة الإجراءات الأمنية والوقائية المشددة وتوفير المناخ المناسب حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات في مناخ مناسب.

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