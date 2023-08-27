الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فى أول جلسة تحت رئاسة "الشيخ".. مؤشر البورصة يقفز لأعلى مستوى فى تاريخه

أحمد عبدالرحمن الشيخ
أحمد عبدالرحمن الشيخ رئيس البورصة المصرية

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى ختام معاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، حيث استقبلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية رئيسها الجديد أحمد عبدالرحمن الشيخ في أول يوم لمنصبه الجديد بصعود صاروخي، وسط ارتفاع واضح في قيم وأحجام التعاملات، مدفوعة بعمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية وبعض من المستثمرين العرب على أغلبية أسهم السوق الكبرى والصغيرة والمتوسطة القيمة، والتي حققت نسب صعود اقترب البعض منها إلى الـ13%.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لدى منتصف أول تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، نحو 17 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي إلى مستوى تريليون و256 مليار جنيه، مقابل تريليون و239 مليار جنيه بختام آخر تعاملات الأسبوع الخميس الماضي. 

رئيس البورصة يستعرض محاور استراتيجية عمله.. ويؤكد: تنسيق كامل مع الرقابة المالية


قفزة بالمؤشر الرئيسى للبورصة

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 1.7%، بما يعادل 308 نقاط، ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 18516.59 نقطة، متخطيًا أعلى مستوى له عند 18450 نقطة، الذي حققه عام 2018، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.05%، ليصل إلى مستوى 3741.03  نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذي صعد بنسبة بلغت 1.13%، ليصل إلى مستوى 5505.36 نقطة، وسط تداولات نشطة، تخطت قيمتها مستوى 2.192 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك من خلال التعامل على نحو 647.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 87.2 ألف صفقة شراء وبيع.

وتولى أحمد الشيخ رئاسة البورصة رسميًا اعتبارًا من أمس السبت 26 أغسطس ولمدة عام، حيث يتمير الشيخ بالعديد من المزايا، لكونه خبرة أكثر من 30 عامًا بسوق المال وتقلده العديد من المناصب، والتي كان آخرها نائبًا لرئيس الهيئة العام للرقابة المالية حتى يوم الأربعاء الماضي، ما يعكس إلمامه بكل القواعد والإجراءات التي تسهم في تطوير سوق المال، نظرًا للخبرة التى يتمتع بها على مدار السنوات الماضية.

البورصة المصرية احمد عبد الرحمن الشيخ راس المال السوقي أي جي اكس 30 أى جى إكس 70 مؤشر البورصة

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