القوات المسلحة تنظم المرحلة الثانية من حملة "مودة" لتوعية المقبلين على الزواج

نظمت القوات المسلحة المرحلة الثانية من حملة (مودة) لتوعية الشباب المقبل على الزواج، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة.

ويهدف البرنامج إلى توعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وتعريفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة والتعامل مع كل المشكلات التى قد تواجههم فى المستقبل، للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية، بما يسهم فى حفظ واستقرار المجتمع المصري.

يأتي ذلك استمرارًا لتفعيل دور القوات المسلحة التوعوي لأبنائها خلال فترة تجنيدهم، بما يسهم في الارتقاء بمستوياتهم الثقافية والمعرفية التي تمكنهم من القدرة على التعامل الأمثل مع حياتهم الاجتماعية بعد انتهاء فترة تأديتهم الواجب الوطني.