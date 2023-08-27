المشدد 5 سنوات لشخص زور مستندات للإفراج عن رسائل جمركية في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، عما نسب إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه في التزوير بمحررات رسمية للإفراج عن مشمول رسائل جمركية بدون وجة حق، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع شتا، والمستشار ناير نبيل إسماعيل، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

بلاغ بقيام شخص بتزوير مستندات جمركية



ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 828 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالميناء، يفيد بقيام المتهم بتزوير محررات رسمية، من أجل الإفراج عن مشمول رسائل جمركية.

تحريات المباحث تؤكد تزوير إذن افراج جمركي

توصلت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة بميناء الإسكندرية، لقيام المتهم "إ.م.م"، بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تزوير إذن افراج جمركي صادر الإسكندرية، وكذاك تفويض بنكي منسوب لأحد البنوك وقام باستعمال تلك المحررات المزورة من أجل الإفراج عن مشمول الرسائل المقيد عنها البيان الجمركي وتهريب سلع استراتجية محظور تصديرها للخارج.

تقرير أبحاث التزييف يؤكد تزوير المخررات

كشفت التحقيقات أن تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير أن الصورة المنسوب صدورها للبنك والمزيل بها صورة التفويض ليست صحيحة، وأن صاحب الشركة لم يحرر تلك المحررات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة إلى محكمة جنايات الإسكندرية.