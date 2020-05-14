تأجيل محاكمة موظف بشركة الصوامع استولى على الأقماح بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة موظف بالشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى جلسة 6 يونيو المقبل للمرافعة، بعد اتهامه بالاستيلاء على أقماح من جهة عمله، وإهدار المال العام.ترجع أحداث القضية رقم 59 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة ميناء الإسكندرية، عندما تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارا من ضبط موظف بالشركة العامة للصوامع والتخزين بتزوير مستندات للاستيلاء علي اقماح علي غير الحقيقة.كشفت تحقيقات الرقابة الإدارية قيام المتهم إ.ع.ح، كاتب ثان بشركة الصوامع والتخزين، وبصفته من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر في ارتكاب واقعة تزوير في محررات رسمية وهي "كارته تحميل رقم 108" منسوب صدورها للشركة محل عمله وعليها ختم الشركة على غير الحقيقة مع سائق سيارة نقل.وقيامهما بالاشتراك على تحميل كميات كبيرة من الاقماح وتمكن من الهروب بها خارج الدائرة الجمركية مما تسبب في ضياع قيمة الأقماح على الدولة، وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.