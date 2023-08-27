منازل من الشعاب المرجانية الجافة في مصر تعكس روعة الهندسة المعمارية

سلطت مجلة "ديزاين موب" الدولية المتخصصة في فنون الهندسة والعمارة، الضوء على عدد من منازل جرى بناءها على سواحل مرسى علم في مصر، باستخدام الشعاب المرجانية الجافة والحجر الجيري والخيزران والعديد من المواد الطبيعية الأخرى الصديقة للبيئة، لتعكس الهندسة المعمارية الرائعة في مصر الحديثة.

وأفادت المجلة، بأن الهندسة المعمارية الخلابة في مصر الحديثة تنبثق من التضاريس الرملية كشكل أرضي طبيعي، فهذه المنازل المكونة من طابق واحد، تقع أمام الخط الساحلي الشاسع للبحر الأحمر، ما يوفر ملاذا هادئا على طول حافة الصحراء الشرقية.

تحديات مناخية ومنازل صديقة للبيئة

وأوضحت المجلة، أن التصميم يعتمد على التحديات المناخية التي تواجهها المنطقة، وبالتالي يظهر ككيان حي يتناغم مع بيئته الطبيعية، وصديق للبيئة.

منازل من الشعاب المرجانية في مرسى علم

وتابعت أنه تم تصميم المنزل كاستجابة للمناخ القاسي في المنطقة، حيث ترتفع درجات الحرارة في الصيف أحيانًا إلى 50 درجة مئوية (120 درجة فهرنهايت)، وبما أن الحكمة البيئية للفريق متجذرة في فلسفات المحاكاة الحيوية والبيوفيليا، فإن الهندسة المعمارية تجسد علاقة تكافلية مع محيطها - حيث تتكيف وتتفاعل مع الظروف المناخية لضمان راحة شاغليها.

وأفادت المجلة، بأنه نظرًا لأن بيت التنفس قد جرى تصميمه من الأساس الذي يرتكز عليه، فإن مختبر كرم للهندسة المعمارية (KAL) يكرم المناظر الطبيعية الصحراوية القديمة التي كانت مغمورة تحت البحر الأحمر.

وتابعت أن الحجر الجيري المرجاني المتحجر، الذي تعرض للعوامل الجوية والتشكل على مدى آلاف السنين، يُشكل جدران المنزل القوية الحاملة، حيث يمثل لبنة بناء مستدامة معبرة عن تراث المنطقة، وحصل المهندسون المعماريون على هذه المواد من الأنقاض المهملة الموجودة بالقرب من الموقع، ما يلغي الحاجة إلى أعمال تنقيب جديدة.

وأشارت إلى أن دمج هذا الكنز المنسي أدمج إلى خفض تكاليف البناء بشكل كبير، مع دعوة مهارات الحرفيين المحليين لتعزيز المشاركة المجتمعية.

منازل من الشعاب المرجانية في مرسى علم

تُظهر الجدران الترابية الثقيلة تآزرًا مفيدًا مع البيئة، بسماكة 45 سم و60 سم، تتمتع الجدران بالقدرة على امتصاص الحرارة وإطلاقها لخلق درجات حرارة داخلية مريحة، حيث تسمح طبيعتها المسامية بشكل فريد من التنفس، لا يختلف عن تعرق الجلد البشري، لأنها تنتج أحيانًا قطرات من التكثيف عندما تتغير درجات الحرارة، وبالإضافة إلى دورها الوظيفي، فإن هذه الجدران مزينة بشكل طبيعي بحفريات محفوظة للحياة البحرية القديمة، تعبر عن تاريخ الصحراء للأجيال القادمة، كما أنه تصميم سلبي لمقاومة حرارة الصحراء ولمقاومة شمس الصحراء القاسية، يستخدم Breathing House بشكل مدروس استراتيجيات التصميم السلبية، وتغطي طبقة ثانية من الحجر الجيري المرجاني والخيزران المرتفعات الجنوبية للمنزل، على غرار قوقعة واقية تحمي المخلوقات الصحراوية.

وأوضحت المجلة، أن هذا الدرع يعمل على إبعاد حرارة الشمس المباشرة، ما يحافظ على برودة التصميمات الداخلية، ويتم تحديد اتجاه المنزل من خلال المناطق المحيطة به، حيث يواجه مدخله الخلفي الشمس بينما تحتضن الواجهة المواجهة للبحر الرياح الشمالية السائدة.